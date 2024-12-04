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Çok satan Salomon Speedcross 6 GTX Yürüyüş Ayakkabısı günün fırsat ürünü oldu
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Çok satan Salomon Speedcross 6 GTX Yürüyüş Ayakkabısı günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
03.12.2024 14:55
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Doğa yürüyüşlerinde dayanıklılık ve konforu bir arada sunan bir ayakkabı hayal edin. Salomon Speedcross 6 GTX, kışın en zorlu zeminlerde bile üstün tutuş ve tam koruma sağlayarak bu hayalinizi gerçeğe dönüştürüyor. Üstelik bugüne özel 847 TL indirim ile satışta, işte detaylar...

Yürüyüş sırasında her adımınızda sağlam bir tutuş sağlayan doğru ayakkabıyı seçmek, macerayı daha keyifli hale getiriyor. Salomon Speedcross 6 GTX, çamurlu, ıslak ya da kaygan zeminlerde üstün performansı ve rahatlığıyla yürüyüş ayakkabıları arasında öne çıkan bir model. Üstelik şu anda indirimde, ürün hakkında daha detaylı bilgi için içeriğimizi okumaya devam edin.

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Çok satanlarda birinci sırada: Salomon Speedcross 6 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Salomon yürüyüş ayakkabısı

Salomon Spreedcross 6 GTX Yürüyüş Ayakkabısı, zorlu doğa koşullarında üstün performans ve konfor sunmak için tasarlanmış bir klasik. Yenilenen dış tabanı, çamurlu ve ıslak zeminlerde maksimum tutuş sağlarken, özel Contagrip® TA teknolojisi agresif çıkıntılarıyla her türlü zeminde güvenle hareket etmenizi sağlıyor. GORE-TEX yapısı, tam hava koruması sunarak ayağınızı kuru ve rahat tutuyor. EnergyCell orta taban ve Sensifit yapısı, ayağı sıkıca sardığı için gün boyu da destek oluyor. Bir yürüyüş ayakkabısında konfor, dayanıklılık ve güven arayanlar için Salomon Spreedcross 6 GTX harika bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok teşekkürler. Amazon her zamanki gibi çok hızlı ve güvenilir. Ayakkabılar çok rahat. Ayağımı hemen sardı. Beden olarak normal ayakkabılardan tam oturdu. Diğer marka ürünlerde 41 beden numara giyerken bu 42 beden numarası tam oldu. Alırken ona göre alırsanız tekrar tekrar sipariş ile uğraşmazsınız. "

  • "Çok iyi! Alırken mutlaka 1 numara büyük alınmalı."
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Bu içerik 3 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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