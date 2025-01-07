Çok satan Xiaomi Mi Wireless Outdoor Güvenlik Kamerası'nın fiyatı 1799 TL'ye düştü

Eviniz veya iş yerinizin güvenliğini sağlamak, sadece eşyalarınızı değil, sevdiklerinizi de korumak anlamına gelir. Bu nedenle iyi bir güvenlik kamerası hemen hemen herkesin yaşam alanında olmalı. "E iyi de hem kaliteli hem fiyat performans bir güvenlik kamerası nereden bulacağım?" diyorsanız bu önerimize mutlaka kulak vermelisiniz: Xiaomi Mi Wireless Outdoor Güvenlik Kamerası! Sunduğu yüksek görüntü kalitesi ve kullanıcı dostu özellikleri ile güvenlik konusundaki ihtiyaçlarınıza çözüm sunan bu cihaz, hem dış mekan kullanımına uygun hem de akıllı telefonlarınızla kolayca bağlantı kurabiliyor. Evinize ve iş yerinize de modern bir dokunuş katacak, güvenliğinizi artıracak cihaza bir şans vermek isterseniz hazır indirim de varken kaçırmayın deriz.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki tüm indirimler burada!

Xiaomi indirimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Çok satanlarda birinci sırada: Xiaomi Mi Wireless Outdoor Güvenlik Kamerası 1080p

1080p HD video kaydı yapabilen, net ve yüksek kaliteli görüntü sunan Xiaomi Mi Wireless Outdoor Güvenlik Kamerası, Wi-Fi teknolojisi sayesinde kablosuz olarak kolayca kurulabilir ve mobil cihazlar üzerinden erişim imkanı sunar. Entegre hareket sensörleri ile şüpheli aktiviteleri algılayarak kullanıcıyı uyarabilir. Düşük ışık koşullarında bile net görüntüler için gece görüş özelliği bulunur. Mikrofon ve hoparlör entegre sistemi sayesinde kullanıcılar kameranın bulunduğu yerle iletişim kurabilirler. IP65 koruma sınıfı sayesinde suya ve toza karşı dayanıklıdır. Xiaomi'nın uygulaması üzerinden kamerayı kontrol edebilir, canlı yayın izleyebilir ve kayıtları görüntüleyebilirsiniz. Kurulumu kolaydır. Kamerayı belirleyeceğiniz bir noktaya monte ederek, akıllı telefon veya tablet kullanarak kolayca senkronize edebilirsiniz. Güvenlik amacıyla kaydedilen videolar genellikle bulut depolama veya yerel bir belleğe kaydedilir. Kullanıcılar, önemli görüntüleri saklamak ve gerektiğinde erişmek için uygulama üzerinden kayıt ayarlarını yapabilir. Xiaomi Mi Wireless Outdoor Güvenlik Kamerası, özellikle güvenlik amaçlı gözlem yapmak isteyen kullanıcılar için uygun bir seçim. Özellikleri ve fiyatı itibarıyla, diğer benzer ürünlere göre rekabetçi bir konumda.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteli güzel ürün.Çok hassas ,yağmur yağarken çakan şimşekleri bile anında algılayıp ikaz ediyor. Tavsiye ederim. Teşekkürler."

"Çok güzel ürün, tavsiye ederim."

Bu içerik 7 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.