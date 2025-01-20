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Çok satanlarda birinci! Adidas Strutter Spor Ayakkabı'nın fiyatı düştü
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Çok satanlarda birinci! Adidas Strutter Spor Ayakkabı'nın fiyatı düştü

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
20.01.2025 12:11
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Günlük hayatta şıklığı ve rahatlığı bir arada bulmak çoğu zaman zor olabilir. Ayakkabı dolabınızda her kombine uyum sağlayacak bir parçaya kim hayır diyebilir? İşte tam da bu yüzden, doğru tercihi yapmak önem taşıyor. Böyle bir ürün bulduğunuzda dolabınıza eklemek için bir an bile tereddüt etmeyeceksiniz. Beklentilerinizi karşılayacak bir model olan Adidas Strutter hem tarzınıza hem de ihtiyacınıza uygun bir ürün olarak öne çıkıyor. Hem de şu an indirimli fiyatıyla satışta, işte detaylar...

Beyazın zamansız şıklığını ve Adidas’ın ikonik tasarımını bir araya getiren Adidas STRUTTER; dolabınızın en çok tercih edilen parçası olmaya aday! Kalın yapılı, güçlü tasarımıyla günlük stilinizi tamamlayacak bu ayakkabı, sadece konforuyla değil, her kombine kolayca uyum sağlamasıyla da öne çıkıyor. Beyaz rengiyle hem spor hem de casual kombinler için mükemmel bir seçim sunan STRUTTER, şıklığı ve rahatlığı bir arada yaşamak isteyenler için tasarlandı. Üstelik bu kadar çok talep gören ürün indirimde ve stoklar hızla tükeniyor! Ürün hakkındaki detayları sizin için bir araya getirdik.

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Çok satanlarda birinci: Adidas Strutter Spor Ayakkabı

adidas Strutter Erkek Spor Ayakkabı

Adidas Strutter Spor Ayakkabı, ikonik tasarımıyla dikkat çekiyor. Yumuşak deri saya, kesik detaylar ve ikonik 3 bant tasarımıyla klasik şıklığı modern bir dokunuşla sunuyor. Adibouncy EVA iç taban, her adımda hafiflik ve yastıklama sağlarken, kauçuk dış tabanı zemin tutuşunu maksimum seviyeye çıkarır. Yüksek orta taban yapısı ise stilinize hacimli bir görünüm katarken, gün boyu konforu garantiler. İster sokakta ister günlük işlerinizi hallederken, Adidas STRUTTER hem şıklığı hem de performansı bir arada yaşamak isteyenlerin favorisi olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Orijinal ürün ve tabii Adidas başka ne söyleyebilirim ki."

  • "Çok güzel! Almanızı tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 20 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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