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Çok satanlarda birinci! Samsonite valizde 840 TL indirim
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  4. Çok satanlarda birinci! Samsonite valizde 840 TL indirim

Çok satanlarda birinci! Samsonite valizde 840 TL indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
07.11.2024 17:17
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Seyahat tutkunlarının favorisi Samsonite'ın şıklığı ve dayanıklılığıyla öne çıkan valiz modellerinden birinde Gülümseten Kasım'a özel tam 840 TL indirim var. Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin, seyahatlerinizi keyifli ve güvenli kılın!

Seyahat planlarınızı yaparken doğru valizin sizin en büyük yardımcınız olacağını biliyor muydunuz? Valiz seçiminde dikkat edilmesi gerekenler; dayanıklı olması, güvenlik endişesi oluşturmaması... Ardından ebat, tasarım gibi özellikleri sayabiliriz. Dayanıklı ve güvenlikli bir valiz arıyorsanız Samsonite markasının valizleri, bir kez alıp çok uzun yıllar kullanabileceğiniz kalitede, adeta evladiyelik! Gülümseten Kasım fırsatları kapsamında markanın çok satan valiz modellerinden biri indirime girdi. Sizin için incelediğimiz ürünle ilgili detaylar aşağıda...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimlere buradanulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm Samsonite modelleri de burada!

Çok satanlarda birinci: Samsonite Unisex S'CURE Valiz

Adsız tasarım - 2024-11-07T170408.598

Polypropilen malzemeden üretilen Samsonite Unisex S'CURE Valiz, hafifliği ve dayanıklılığıyla öne çıkar. Modern ve şık bir görünüm sunan ürün, üç noktadan kilit sistemine (TSA Lock) sahip olup seyahat sırasında güvenliği artırır. İç bölümü geniş bir alan sunar ve çeşitli eşyaların düzenli bir şekilde yerleştirilmesine olanak tanır. 360 derece dönebilme özelliğine sahip dayanıklı tekerlekler ve üstte, yan tarafta yer alan tutma kolları, valizin taşınmasını kolaylaştırır. Ayrıca, çekme kolu ayarlanabilir ve rahat bir kullanım sunar. Farklı boyut seçenekleri (kabin boy, orta boy, büyük boy) ile kullanıcılara seçenek sunar. Yüksek kalitesi ve fonksiyonel tasarımı ile hem iş hem de tatil seyahatlerinde tercih edilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Son derece modern ve kullanışlı."

  • "Samsonite bir ürüne ne yorumu yapılır ki?"

  • "Üç tane aldım çok sağlam ve kullanışlı."

  • "Rengi, iç dizaynı, hafifliği ve kullanım rahatlığı… Tek kelimeyle muhteşem bir valiz, çok beğendim. Umarım kullandıkça bu düşüncem değişmez. Özenli ambalaj için de çok teşekkür ederim Amazon Türkiye."
Ürünü İncele

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Bu içerik 8 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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