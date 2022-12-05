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  4. Çok sayıda eleştiriye maruz kalmıştı! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: 'Vizyon' toplantısının ardından "Herkes evet diyor" açıklaması

Çok sayıda eleştiriye maruz kalmıştı! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: 'Vizyon' toplantısının ardından "Herkes evet diyor" açıklaması

05.12.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süre işaret ettiği 3 Aralık'ta CHP'nin "İkinci Yüzyıl Çağrısı" toplantısı gerçekleşti. Geniş yankı uyandıran ve CHP'nin ekonomi ağırlıklı olmak üzere vizyon programının açıklandığı toplantının ardından gelen eleştirilere Kılıçdaroğlu yanıt verdi. "Sağcısından solcusuna, geçmişte siyasi yelpazenin değişik yerinde olan sağduyu sahibi herkes buna evet diyor" ifadelerini kullanan CHP lideri "az sayıdaki eleştiriyi saygıyla karşıladıklarını" belirtti.

Çok sayıda eleştiriye maruz kalmıştı! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: 'Vizyon' toplantısının ardından "Herkes evet diyor" açıklaması

CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı vizyon toplantısı bir yandan eleştiri yağmuruna tutuldu, bir yandan büyük ses getirdi. Programda Prof. Dr. Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Prof. Dr. Daron Acemoğlu konuşmalar gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu toplantının sonunda sahneye çıkarak CHP'nin seçim vizyonuna ilişkin önemli mesajlar verdi. Toplantı özellikle sosyal medyada birçok eleştiriye maruz kaldı. Kılıçdaroğlu söz konusu eleştirilere yönelik sessizliğini Sözcü'den Saygı Öztürk'e verdiği demeçle bozdu.

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"YENİ BİR TEK ADAMA İHTİYACIMIZ YOK"

Toplantının ardından gelen "az sayıda eleştiriyi saygıyla karşıladıklarını belirten" Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın işbirliğine de değindi. Kılıçdaroğlu değerlendirmesinden öne çıkanlar şu şekilde:

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  • Vizyon toplantısının temel felsefesi şu: Türkiye’nin tek adam rejimine mahkum edilmesi, Türkiye için hangi sonuçları doğurduğunu hepimiz yaşıyor ve görüyoruz. Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Buradan çıkması için de yeni bir tek adama ihtiyacımız yok. Bir sistem değişikliğine ihtiyacımız var. Bu sistemin nasıl olması gerektiğini anlattım. Daha önce ‘Devlette liyakat’ diye çok sık söz ederdim.

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"SORUNLARIN ÇÖZÜLEBİLECEĞİNİ GAYET GÜZEL ANLATTILAR"

  • Toplantıda, yalnız Türkiye’de değil, dünya çapında bilim insanlarıyla, geçmişte uygulaman içinde olmuş bilim insanlarıyla bir araya geldik. Onlar, Türkiye’nin sorunlarının çözülebileceğini gayet güzel anlattılar. Sistemin nasıl olması gerektiği konusunda da düşüncelerimi ifade ettim. Hocalar da bir şekilde bunu kendi anlatımıyla dile getirdiler.

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"EKONOMİK KRİZ TABLOLARIYLA KARŞILAŞMAMASI LAZIM"

  • Ama sistemin eskiye dönmek olmadığını da ifade ettim. Eskiye dönelim değil, Türkiye’nin artık ekonomik kriz tablolarıyla bundan sonra hiç karşılaşmaması lazım. Bunun için yeni bir sistemin gelmesi gerektiğini ifade ettim.

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"SAĞDUYU SAHİBİ HERKES 'EVET' DİYOR"

  • Sağduyu sahibi olan herkes ama herkes benim yaptığım açıklamaların doğru olduğunu ve olması gerekenin de bunlar olduğunu zaten ifade ediyor. Sağcısından solcusuna, geçmişte siyasi yelpazenin değişik yerinde olan sağduyu sahibi herkes buna evet diyor. Dolayısıyla biz 6 lider olarak Türkiye'yi dönüştürmek, saygın kılmak, itibarlı kılmak, hukuk devleti haline getirmek, yoksulluğu bitirmek, üreten Türkiye sürecini başlatmak, elde edilen gelirin hakça bölüşülmesine ortam hazırlamak ve bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir büyümeyi hedefliyoruz. Bunun üzerinde duruyor, bunun üzerinde çalışıyoruz.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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