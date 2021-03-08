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Çok sayıda güvenlik kamerası inceleyerek hırsızlık olayını çözdüler

08.03.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Çok sayıda güvenlik kamerası inceleyerek hırsızlık olayını çözdüler

Bilecik polisi, bir evde gerçekleştirilen hırsızlık olayını çok sayıda güvenlik kamerasını izleyerek çözerken, yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Bahçelievler Mahallesi bir evden hırsızlık olayı ihbarı aldı.

Bilecik polisi, bir evde gerçekleştirilen hırsızlık olayını çok sayıda güvenlik kamerasını izleyerek çözerken, yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Bahçelievler Mahallesi bir evden hırsızlık olayı ihbarı aldı. Ekipler hemen olay yerine intikal ederken, evden 2 adet modem, 1 adet bilgisayar fanı, 1 adet klavye, 1 adet mouse ve çok sayıda bilgisayar aparat ve kablolar çalındığı anlaşıldı. Ekiplerin bahse konu adres ve civarındaki çok sayıda güvenlik kamerası kayıtları inceleyerek, hırsızlık olayını M.F.B. ve Y.T. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit ettiler. Hırsızlık olayının gerçekleştiren şüpheliler olaydan bir gün sonra çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandılar.
Şüpheliler, ilk ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Öte yandan çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

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