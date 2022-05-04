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Çok sayıda il için yağmur uyarısı! Açıklamalar peş peşe geldi: Bugüne dikkat...

04.05.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumuna ilişkin yeni tahminler geldi. Ramazan Bayramı'nın 3. gününde (4 Mayıs Çarşamba) Türkiye'nin büyük bir bölümünü yağışlı havalar bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek yağışlar, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri hariç yurt genelinde yer yer kuvvetli olacak. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de bugün beklenen yağışlara dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Çok sayıda il için yağmur uyarısı! Açıklamalar peş peşe geldi: Bugüne dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORHAN ŞEN: HAVA ÜŞÜTMEYE DEVAM EDECEK

Bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz ile İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini yerel yağmurlu olacak. Adana'nın doğusu, Osmaniye'nin batısı, Şanlıurfa'nın doğusu ile Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batısında ise kuvvetli yağış olacak.

Hava üşütmeye devam ediyor. İstanbul kapalı yağmurlu sanki sonbahar havası var. Sıcaklık 14-15 dereceyi geçmeyecek. Diğer şehirlerde de durum farksız. İzmir 18, Ankara 18, Antalya 23 derece.

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YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana’nın doğu ve Osmaniye’nin batı, Şanlıurfa’nın doğu, Diyarbakır’ın güney ve Mardin’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı bulutlu 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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