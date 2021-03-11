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Çok sayıda ilaç içerek kendine zarar vermek istedi

11.03.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Çok sayıda ilaç içerek kendine zarar vermek istedi

Zonguldak’ta 30 yaşındaki bir adam çok sayıda ilaç içerek kendine zarar vermek istedi.

Zonguldak’ta 30 yaşındaki bir adam çok sayıda ilaç içerek kendine zarar vermek istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı adam hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi mevkisinde meydana geldi. 30 yaşındaki N.A. girdiği bunalım sonucu çok sayıda ilaç içerek kendine zarar vermek istedi. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan N.A. ambulansa alındı. Genç adam kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
N.A.’nın midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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