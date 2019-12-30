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  4. Çok sayıda ilde DEAŞ operasyonu

Çok sayıda ilde DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 07:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, birçok ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak operasyonlar düzenleniyor. Operasyonlarda çok sayıda gözaltı var.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak yaptığı çalışmada 6 yabancı uyruklu DEAŞ’lının izini tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca izi tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

TEM ekipleri ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti baskın yapıldı. Baskın yakalanan 2’si Irak, 4’ü Suriye vatandaşı adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan zanlıların, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ileri sürüldü.

ANKARA'DA OPERASYON

Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

BATMAN'DA İL SORUMLUSU YAKALANDI

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

BİR OPERASYON DA KAYSERİ'DE

Kayseri polisi tarafından yılbaşı öncesinde sabah saatlerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irak’taki DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin Kayseri’de olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Evlerde yapılan aramada da dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, gözaltına alınan 1 kişi de gülerek kameralara poz verdi.

Kaynak: İHA/AA

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DEAŞ adana

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
suriyelileri doldurursaniz olcagi bu
deaşlıların tamamı Türkiyeye suriyeli kılığında girdi zaten yüzbinlercesi suriyeli kimliğiğiyle rahatça Türkiyede at koşturuyor
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