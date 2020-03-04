HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Onlarca kişi gözaltına alındı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Onlarca kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 07:55 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 31 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Öte yandan İzmir'deki FETÖ soruşturması kapsamında örgüte ait gaybubet evlerinde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan 53 kişi gözaltına alındı. Ankara'da ise FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılında yapılan “Polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme” sınavlarındaki usülsüzlük iddialarıyla ilgili 5 eski komiser yardımcısı, 1 eski başpolis memuru, 1 komiser ile Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen 1 iş adamı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosuna kayıtlı 2 avukat ve çeşitli mesleklerden toplam 31 şüpheliyi yakalamak üzere İzmir, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve başka illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 53 kişi için il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda 53 kişi gözaltına alınırken bir miktar para, 69 adet cep telefonu ve 48 sim kart, 10 adet sahte kimlik, 12 adet laptop bilgisayar, 12 tablet, 35 adet hafıza kart, 3 adet harici modem, 2 adet taşınabilir WİFİ, 15 adet flaş bellek, 39 adet ankesör kartı ve çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

MAHREM YAPILANMAYA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23’ü eski emniyet personeli 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Sivrice'de depremSivrice'de deprem
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!
Anahtar Kelimeler:
izmir istanbul FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Hamaney'den koronavirüs açıklaması

Hamaney'den koronavirüs açıklaması

Almanya'da binlerce kişiden sığınmacı protestosu

Almanya'da binlerce kişiden sığınmacı protestosu

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Kadir Şeker olayında yeni gelişme! İlk kez ortaya çıktı

Kadir Şeker olayında yeni gelişme! İlk kez ortaya çıktı

Diğer Haberler
Kayseri'de feci kaza! Halk otobüsünün altında kalan adam hayatını kaybetti

Kayseri'de feci kaza!

Tahliye olduktan sonra aynı kıza cinsel istismarda bulundu

Tahliye olduktan sonra aynı kıza cinsel istismarda bulundu

Herkes 'Hırsız karga'yı konuşuyor! Çalışanların maskotu oldu

Herkes 'Hırsız karga'yı konuşuyor! Çalışanların maskotu oldu

Günlük burç yorumları 4 Mart Çarşamba - Merkür, Kova burcuna geçiyor

Merkür, Kova burcuna geçiyor

Aracına aldığı kişiler hırsız çıkınca, 52 gün tutuklu kaldı

Aracına aldığı kişiler hırsız çıkınca, 52 gün tutuklu kaldı

İstanbul trafiğinde terör estiren 'Tek Teker Yiğit' yakalandı

'Tek Teker Yiğit' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.