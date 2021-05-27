Çok sayıda ilde sıcaklıklar düşecek! Meteoroloji'den önemli uyarı geldi

Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili önemli uyarı geldi. Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yağışlı havanın etkisiyle birkaç ilde düşecek. Yağışlar Cuma gününden itibaren etkisini göstermeye başlayacak.

Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışlar İç Anadolu'da da görülecek.

KRİTİK GÜN CUMARTESİ

Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporundaki kritik tarih ise Cumartesi günü olarak karşımıza çıkıyor. Cumartesi günü yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Yağışlara bağlı olarak hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 22, en düşük hava sıcaklığı ise 16 derece olarak öngörülüyor. Ankara ise en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 15 derece şeklinde görülecek.

Pazar günü ise yağışlar yurdu terk edecek. Yağışların durması ile beraber hava sıcaklarının tekrar mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Cumartesi günü yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor."

