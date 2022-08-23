HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çok sayıda ile kritik uyarı! Dolu, sel, yağış ve heyelan bekleniyor: Dikkatli ve tedbirli olun

Çok sayıda ile kritik uyarı! Dolu, sel, yağış ve heyelan bekleniyor: Dikkatli ve tedbirli olun

23.08.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, 23-24 Ağustos tarihinde Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa illeri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi.

Çok sayıda ile kritik uyarı! Dolu, sel, yağış ve heyelan bekleniyor: Dikkatli ve tedbirli olun

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından (AFAD) 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda vatandaşlara zor durumda kalınmaması adına dikkatli ve tedbirli olmaları belirtildi.

2

"ÖNEMLE HATIRLATIYORUZ"

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “ Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; 23 Ağustos Salı günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir’in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

1

24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara’nın güney ve batısı ile Kuzey Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya’da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Bu hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valiliklerine meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz” denildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya’da yürekler ağza geldi! Korkutan yangında iki kedisiyle birlikte kurtarıldı...Antalya’da yürekler ağza geldi! Korkutan yangında iki kedisiyle birlikte kurtarıldı...
Tüm Türkiye'nin konuştuğu çifte dehşette ilk kez ortaya çıktı! Tüm Türkiye'nin konuştuğu çifte dehşette ilk kez ortaya çıktı!
Sıcak hava aldatmasın! Günler sürecekSıcak hava aldatmasın! Günler sürecek
Anahtar Kelimeler:
sel su baskını afad heyelan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez kadınla...

Başbakan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez kadınla...

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı

İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Her satırı korkunç! Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtı

Her satırı korkunç! Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtı

Sıfır araç teklif edildi, yine de kabul etmedi: Değeri 1 milyon

Sıfır araç teklif edildi, yine de kabul etmedi: Değeri 1 milyon

İlginizi Çekebilir

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.