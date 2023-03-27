HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çok sayıda kişiye mezar olmuştu! Mete Apartmanı'nın tutuklu müteahhidinden 'pes' dedirten savunma

Çok sayıda kişiye mezar olmuştu! Mete Apartmanı'nın tutuklu müteahhidinden 'pes' dedirten savunma

27.03.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde hasar alan, 7,6 büyüklüğündeki ikinci sarsıntıda yıkılan, Adana'daki Mete Apartmanı çok sayıda kişiye mezar olmuştu. Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit Muzaffer Mete, kusuru bulunmadığını öne sürdü. Mete'nin "ilk depremde binanın yalnızca bir kısmı yıkıldı" şeklindeki savunması ise pes dedirtti.

Çok sayıda kişiye mezar olmuştu! Mete Apartmanı'nın tutuklu müteahhidinden 'pes' dedirten savunma

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Mete Apartmanı'nın 17 Şubat'ta tutuklanan müteahhidi Muzaffer Mete'nin savcılık ifadesine ulaşıldı.

depremde-yikilan-mete-apartmaninin-insaat-muhendisi-kusurum-yok_9239_dhaphoto1

Binanın 1997 yılında yapımına başlandığını belirten Mete, "Mete Apartmanı 2000 yılında tamamlandı. Binanın elektrik teknik uygulama sorumluluğunu ben yaptım. İnşaat mühendisi olarak ise Atilla Tuğran görev aldı." ifadesini kullandı.

depremde-yikilan-mete-apartmaninin-insaat-muhendisi-kusurum-yok_9239_dhaphoto2

Testten sınıfta kalmış! "Bina sakinleri apartmana girdiği için vefat etti" Testten sınıfta kalmış! "Bina sakinleri apartmana girdiği için vefat etti"

Mete Apartmanı'nın yapıldığı tarihteki yönetmeliğe uygun inşa edildiğini savunan Mete, şunları kaydetti:

"İLK DEPREMDE BİNANIN YALNIZCA BİR KISMI YIKILDI" SAVUNMASI

"Binanın müteahhitliğini ben yaptım. Gündüz vakti yaşanan ikinci depremden önce kimse bu kadar şiddetli deprem olacağını tahmin etmediğinden bazı sakinler eşyalarını almak amacıyla evlerine girmişler. Maalesef yaşanan ikinci deprem nedeniyle binanın yıkılması sonucu göçük altında kalarak vefat etmişlerdir. Bina her katta üç daire olacak şekilde inşa edilmiştir. İlk depremde binanın yalnızca bir kısmı yıkıldı. Diğer iki kısmı sağlam şekilde ayakta duruyordu. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

depremde-yikilan-mete-apartmaninin-insaat-muhendisi-kusurum-yok_9239_dhaphoto3

BİNANIN İNŞAAT MÜHENDİSİ DE TUTUKLANMIŞTI

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat'ta, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu, arasında Mete Apartmanı'nın da olduğu 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçememişti. (Kaynak: AA - Fotoğraflar: DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji, deprem bölgesi için uyardı!Meteoroloji, deprem bölgesi için uyardı!
Kahreden haber! Kepçe operatörü fark etti! 49 gün sonra enkazdan bir ceset daha çıkarıldıKahreden haber! Kepçe operatörü fark etti! 49 gün sonra enkazdan bir ceset daha çıkarıldı
Enkaz kaldırırken herkesi şaşkına çeviren anlar! 47 gün sonra...Enkaz kaldırırken herkesi şaşkına çeviren anlar! 47 gün sonra...
Anahtar Kelimeler:
deprem Müteahhit

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin duyurdu: İşte zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih

Bakan Bilgin duyurdu: İşte zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Namaz için camiye gelen cemaat şaşkına döndü! İlginç anlar kamerada

Namaz için camiye gelen cemaat şaşkına döndü! İlginç anlar kamerada

Son anketteki Erdoğan'ın oy oranını açıkladı! Artış...

Son anketteki Erdoğan'ın oy oranını açıkladı! Artış...

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

'Atkılar bereler hazır mı?' Bünyamin Sürmeli 'Kar yağışı' diyerek duyurdu

'Atkılar bereler hazır mı?' Bünyamin Sürmeli 'Kar yağışı' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.