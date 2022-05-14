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  4. Çok sayıda kişiyi dolandırıp böyle video çektiler! "Pes" dedirten görüntü: Parmağını yalatmış

Çok sayıda kişiyi dolandırıp böyle video çektiler! "Pes" dedirten görüntü: Parmağını yalatmış

14.05.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilometresi yüksek araçlarda hile yaparak satan, buradan gelen parayla da tefecilik yapan "İleriler" suç örgütüyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Liderliğini Haydar İleri'nin yaptığı örgüt, operasyonla çökertilmişti. Çok sayıda kişiyi borçlandıran çete üyelerine ait ilginç görüntüler ortaya çıktı. Videoda, dolandırdıkları vatandaşların deste deste parasını sayarken görülen Cem İ. ve Durmuş Ö.'nün bir hayli eğlendiği, ellerini ıslatmak için de birbirlerine parmak yalattığı belirlendi.

Çok sayıda kişiyi dolandırıp böyle video çektiler! "Pes" dedirten görüntü: Parmağını yalatmış

Liderliğini Haydar İleri'nin yaptığı "İleriler" suç örgütü, Ankara polisinin operasyonuyla çökertilmiş, çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Paravan şirketler kuran, kilometresi yüksek araçların göstergesiyle oynayarak satan ve buradan gelen parayla da tefecilik yapan örgüt çökertilirken, çete üyelerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Çekilen videoda, mağdurların parasını sayan Cem İ.'nin, parmağını ıslatmak için Durmuş Ö.'nin dilini kullandığı ortaya çıktı...

TEFECİLİK YAPARAK 200 KİŞİ BORÇLANDIRDILAR

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen "İleriler" suç örgütünün 35 üyesine operasyon düzenleyerek çökertmişti. Örgütün, yüksek faizle tefecilik yaparak 200 kişiyi borçlandırdığı ve ödeme yapamayan kişilere boş senet imzalatarak mal varlıklarına ipotek koydurduğu ortaya çıkmıştı.

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KİLOMETRESİ YÜKSEK ARAÇLARI HİLE YAPARAK SATTILAR

Tefeciliğin yanında, kurdukları 13 paravan şirket üzerinden satın aldıkları yüksek kilometre araçların kilometrelerini düşürme yöntemiyle 211 aracın satışını yaptıkları tespit edilmişti. Mali polis ilk incelemesinde Haydar İleriler liderliğinde, oğlu, iki kardeşi ve yeğeni ile birlikte suç örgütünü kurduklarını ve ihtiyacı olan vatandaşa yüksek faiz ile tefecilik yaptığını tespit etti. Suç örgütü, satın aldıkları yüksek kilometreli araçların kilometresini düşürme yöntemiyle vatandaşa sattıkları buradan elde ettikleri geliri ise tefeye sermaye yaptıklarını belirlemişti.

ARAÇLARDAKİ HİLE BÖYLE ANLAŞILDI

Mali polis, TÜVTÜRK, Noterler Birliği ve araç alım satım sitesi ile yazışma yaparak HGS (Geçmiş Muayene Bilgisi) ve satılan araçların bilgilerini talep etti. Ardından aracı örgüte ilk satan kişi kaç kilometrede sattığı ve örgütten son alan kişinin kaç kilometreden alındığı bilgisi teyit edildi. Mali polis çalışmalarını 4 aşamada devam ederken ileriler suç örgütünü işlerini yürüttüğü oto galeri dükkanına kamera yerleştirdi. Kameradan habersiz olan örgüt, vatandaşları nasıl dolandırdıklarını konuşmalarında tek tek itiraf etti.

PARAVAN ŞİRKETİ 60 YAŞINDAKİ KİŞİNİN ÜZERİNE YAPMIŞLAR

"İleriler" suç örgütü, 13 paravan şirketi, özellikle yakalansa bile ceza almayacağı düşündükleri 60 yaşındaki birinin üzerine yaptı. Dolandırıcılar araç alım satım sitesi üzerinde yüksek kilometreli araçları tespit etmelerinin ardından paravan şirketler adına açtıkları tek kullanımlık GSM hatlar ile araç sahiplerini arayarak anlaşma sağladı. Araç başına satış yapan elemanlar, anlaştıkları araçları kendi üzerine aldı. Dolandırıcılar, alınan araçların önce plaka değişikliği ardından da kurdukları paravan şirketler üzerinden birbirine satış işlemi. Örgüt lideri ve yöneticiler, "Şirketler bizim üzerimize değil, satışları biz yapmıyoruz. Hiçbir yerde adımız geçmiyor" şeklinde konuşma yaptıkları ortaya çıktı.

40 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası, 200 polisin katılımıyla "İleriler" suç örgütünün 35 üyesine yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt lideri Haydar İleriler, araç satın almak için hızlı tren ile Eskişehir'e gideceği öğrenildi. Mali polis Ankara Garı'nda Haydar İleri'yi gözaltına alarak ev araması için ikametine getirdi. Ekipler, binanın anahtarını istediği sırada evin ziline basarak evdekilere haber verdi. Bina kapısının köşesine saklanan Haydar İleriler'in oğlu polis ekiplerinin dikkati üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ÖRGÜT ÜYELERİNİN İLGİNÇ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ankara emniyetinde işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Suç örgütü üyesi Cem İ. ile Durmuş Ö. arasında geçen para sayma görüntüsü vatandaşı dolandırırken eğlendiklerini de ortaya çıkardı. Sabah'ta yer alan habere göre Cem İ. elindeki para destesini saymaya başladığı sırada yanında bulunan Durmuş Ö. dilini çıkardı. Cem i. Parmağını Durmuş Ö.'nün diline götürerek adete parmak ıslatma aparatı olarak kulandı. İkili bunu birkaç aynı harekete tekrarlarken finali ise birbirlerine dil çıkararak tamamladı. Video çekildiği sırada bir ayrıntı daha görüntülere yansıdı. İkili şakalaştığı sırada arkadan duyulan seste araç pazarlığı yapıldığı ve mağduru tuzağa çekmeye çalıştıkları duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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