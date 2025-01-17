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  4. Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağını söylemişti! 'Süt' olarak tanınan Onlyfans fenomeni Azra tutuklandı

Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağını söylemişti! 'Süt' olarak tanınan Onlyfans fenomeni Azra tutuklandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.01.2025 23:45
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Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağı ve bunu yurt dışında canlı yayınlayacağı yönünde paylaşımı nedeniyle büyük tepki çeken 'Süt’ olarak tanınan fenomen Azra A. tutuklandı. Azra'nın sabıka dosyasının olduğu ortaya çıkarken eşi adli kontrolle serbest kaldı. Azra A. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ameliyat olacaktım. Ameliyatıma 1 saat kala hastaneye ahlak şube gelip savcı talimatıyla gözaltına alınacağım söylendi" dedi.

Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağını söylemişti! 'Süt' olarak tanınan Onlyfans fenomeni Azra tutuklandı

Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağı ve bunu yurt dışında canlı yayınlayacağı yönünde paylaşımı nedeniyle büyük tepki çeken Azra A. gözaltına alındı. Genç kadının eşi ile ürettiği müstehcen içerikleri para karşılığı sattığı iddia edilirken 'Onlyfans' sitesi müstehcen içerikler barındırması ve bunların ücret karşılığı satılması nedeniyle geçmişte Türkiye'de yasaklanmıştı.

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"SUÇ İŞLEME AMACIM YOK"

Azra A. ifadesinde çok fazla etkileşim aldığı için söz konusu fotoğraflarını attığını savundu. Fenomen, bu fotoğrafların kişisel hayat kapsamında özel hayata ilişkin ses ve görüntüler olduğunu savunurken suç işleme amacının olmadığını ifade etti.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ekol TV'den MErve Çoban'ın haberine göre Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği müstehcenlik ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından tutuklanan Azra A.’nın çok sayıda suç kaydının olduğu da ortaya çıktı. Genç fenomenin; mala zarar verme, görevli memura mukavemet, tehdit ve hakaret, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmenin yanı sıra 3 defa kasten yaralama dahil olmak üzere toplamda 5 suç kaydının bulunması dikkat çekti.

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EŞİNİN DE SUÇ KAYDI VARMIŞ

Öte yandan Azra A.’nın eşi Pedram Behdar V.’nın da toplam 4 suç kaydının olduğu ortaya çıkarken çiftin Onlyfans isimli Türkiye’de yasak olan sitede müstehcen içerikler ürettikleri, bu içerikleri para karşılığında paylaştıkları da belirlendi.

POLİSE DİRENDİ

Azra A., sosyal medya sitesi X’te çok sayıda erkekle birlikte olacağını duyurmasının ardından yapılan suç duyuruları sonrasında özel bir hastanede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Genç kadın yakalama sonrasında polis memurlarına mukavemet ederek karakola girmemek için direnmişti. Öte yandan genç kadın gözaltına alınmasının ardından müstehcen bir fotoğraf paylaşmış ve bu fotoğrafı görevli polis memurunun çektiğini ileri sürmüştü.

EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Azra A. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanırken eşi Pedram Behdar V. İse adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

"AMELİYAT OLACAKTIM, GÖZALTINA ALINACAĞIM SÖYLENDİ"

Azra A. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ameliyat olacaktım. Ameliyatıma 1 saat kala hastaneye ahlak şube gelip savcı talimatıyla gözaltına alınacağım söylendi. Ben kimseyle para karşılığı birlikte olan biri değilim, fuhuş yapmıyorum. Devlet, hür bir kadının bedenine dair seçimlerine nasıl bu şekilde müdahale edebilir? Daha önemli işleriniz yok mu?" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
OnlyFans fenomen
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