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"Çok sayıda siyasetçi gücünü korumak için sürekli yalan söylüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 20:39 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "Günümüzde çok sayıda siyasetçi gücünü korumak için yalanı sürekli bir yöntem olarak kullanıyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Günümüzde çok sayıda siyasetçi gücünü korumak için yalanı sürekli bir yöntem olarak kullanıyor." dedi.

Tusk, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, çevresel sorunların alarm verdiğini, mikro plastiklerin okyanuslara karıştığını, her gün 200'e yakın türün yok olduğunu belirtti.

İnsanın doğal çevresinin sadece okyanus, hava ve ormanlardan oluşmadığını dile getiren Tusk, şu ifadeleri kullandı:

"(Doğamız) Aynı zamanda kamusal yaşamda doğruluk, özgürlük, hukukun üstünlüğü ve uluslararası birlikten oluşmaktadır. Doğruyu korumak için başkalarını yalan haber yaymakla suçlamak yeterli değildir. Açıkçası sadece yalan söylemeyi bırakmak yeterli olacaktır. Günümüzde çok sayıda siyasetçi gücünü korumak için yalanı sürekli bir yöntem olarak kullanıyor."

Tusk, liderlerin bunu anlamaması halinde tarihin tozlu sayfalarında yok olacaklarını vurguladı.

Avrupa'nın en modern ve güzel şehirlerinde yaşasalar dahi hayatlarının cehenneme dönüşebileceğini söyleyen Tusk, "Bunu engellemek için BM'de silahlı çatışmalar, terörizm, nükleer silahlanma ya da çevreye zarar verilmesi gibi küresel tehditlere çözüm bulmamız gerekiyor." diye konuştu.

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AB Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk BM

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