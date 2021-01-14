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Çok sayıda suç kaydı var! Tutuklanmak için bakın ne yaptı

14.01.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Çok sayıda suç kaydı var! Tutuklanmak için bakın ne yaptı

İzmir Konak'ta park halindeki 2 polis otosunun camlarını kıran şüpheli yakalandı. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli, ifadesinde tutuklanmak için polis otolarına zarar verdiğini söyledi.

Konak ilçesine bağlı Akıncı Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, Muhammed Sabri S.(20) park halindeki 2 polis aracının camlarını kırdı. Saldırının ardından kaçmak isteyen şüpheli, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'yangın', 'tehdit', 'hakaret 've 'açıktan hırsızlık' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANMAK İÇİN ZARAR VERMİŞ

Emniyetteki ifadesinde, polis otolarına tutuklanmak için zarar verdiğini söylediği öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Devlet Malına Zarar Verme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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