HABER

Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.05.2019 13:35 | Son Güncelleme

Antalya’da dil kanserine yakalanan 72 yaşındaki Kadir Keskinbalta, erken teşhis sayesinde girdiği başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Antalya’da dil kanserine yakalanan 72 yaşındaki Kadir Keskinbalta, erken teşhis sayesinde girdiği başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Daha önce dilindeki kanser tümörü yüzünden çok sevdiği acılı yemekleri yiyemediğini belirten Keskinbalta, “Artık acı yiyebiliyorum ve çok mutluyum” dedi.
Konyaaltı ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Kadir Keskinbalta’nın (72), dilinde yara çıktı. İlk başlarda yarayı önemsemeyen Keskinbalta, yaranın yemek yemesine engel olmaya başlayınca çeşitli hastanelere gitti ancak teşhis edilemedi. Yaranın büyümesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölümü’ne gelip KBB Uzmanı Doç. Dr.Levent Renda’ya muayene olan Keskinbalta, yapılan tetkiklerde dilinde kanser olduğunu ve ameliyata girmesi gerektiğini öğrendi. Yapılan son kontrollerin ardından ameliyata alınan Keskinbalta’nın dilindeki tümörlü bölge, 5 saat süren başarılı bir operasyon sonucu alındı. Keskinbalta, aradan geçen bir aylık süre sonucu dilindeki dokuların kendine gelmesiyle birlikte tekrar yemek yemeye başladı. Hatta en sevdiği acıyı da yiyebilir hale geldi.
“Artık acı yiyebiliyorum”
Sağlığına kavuşan Kadir Keskinbalta, daha önce yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı:
“Yemek yerken zorlanıyordum. Acı yiyemiyordum. Ancak geçer diye düşünüp pek önemsemedim. Bana dediler ki Karadut şerbeti iç, epey bir şerbet içtim ama faydasını görmedim. Şuanda gayet iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok, yemeklerimi yiyorum. Acıyı bilhassa çok seviyorum, onu da yiyebiliyorum.”

“Ağız yarası ile karıştırılıyor”
Dil kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapan KBB Uzmanı Doç. Dr.Levent Renda ise, ağızda çıkan aftların dil aftlarıyla karışabildiğini söyledi. Yaralarda büyüme yaşandıysa KBB uzmanına gidilmesi gerektiğini belirten Renda, “Dil kanseri hızlıca boyuna yayılabilen bir kanser. Dolayısıyla biz ameliyatlarda sadece dildeki kanserli bölgeyi çıkartmıyoruz, normal dokuyla birlikte çıkartıyoruz ki, buz dağının görünen kısmı bazen küçük oluyor. Dolayısıyla ameliyatla daha büyük sağlam dokuyla birlikte çıkartmamız gerekiyor. Eş zamanlı olarak da boyuna saçılma bölgeleri de ameliyatla temizlemiş oluyoruz. Dildeki kanserin boyutundan ziyade derinliği önemli. O da ameliyat sonucu ortaya çıkan bir ölçüm. Derinlikle birlikte boyna saçılma ihtimali artabiliyor” dedi.

“Erken teşhis önemli”
Dil kanserinin tedavi edilemediği takdirde, yeme içmede ve bağışıklık sisteminde bozukluklara sebebiyet verebileceğine dikkati çeken Dr. Renda, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Renda, “Erken teşhiste hem ameliyat daha küçük oluyor, hem de hastamızın bundan sonraki yaşamını garanti altına almış oluyoruz. Bu hastamızın tümör derinliği çok fazla yoktu, hem de boynu da biz temizlemiş olduk. Radyoterapi almasına gerek kalmadı” diye konuştu.
Doç. Dr. Renda, sigara ve alkolün ağız içi kanserlere yol açan en önemli faktörler olduğu konusunda da uyarılarda bulundu.

Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi

Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi

Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi

Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi

Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi

Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi

Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi

Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi

Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi

Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi

Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi

Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi

Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Bipolar bozukluk nedir, belirtileri nelerdir? Bipolar bozukluk ne zaman ortaya çıkar, tedavi seçenekleri nelerdir?

En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!

Alerjik astımı tetikleyen etkenler nelerdir? Alerjik astım olanlar nelere dikkat etmelidir?

Alerjik astımı olanlar bunlara dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.