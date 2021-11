Çok sevdiğiniz köpeğinizin bayılarak yiyeceği en iyi köpek maması çeşitleri

Özellikle hiperaktif dostu olanlar iyi bilirler ki onlar için köpek maması seçmek daha zor olur. Sürekli hareket halinde ve oyun peşinde olduklarından öyle bir mama seçmelisiniz ki dikkatleri başka şeylerle dağılmasın ve acıktıkları akıllarına gelebilsin. Tabii sakin ve uslu köpeklerin de mama konusunda seçim yapmadığı söylenemez. Her birinin ayrı karakteri olduğu gibi ayrı damak zevki de oluyor maalesef. Genelde içeriğinde yararsız besinler olanları çok daha fazla sevseler de onlara sağlıklı bir yaşam sunabilmek adına köpek maması alırken dikkat etmeniz gereken bazı konular var. En iyi köpek maması tavsiyelerinin olduğu bu liste, size bu konuda çok yardımcı olacak.

1. Köpeğiniz için doğru protein kaynağı: Orijen

Köpek maması alırken dikkat edilmesi gerekenlerden en önemli nokta tahıl içermiyor oluşu. Orijen, ürünlerinde tahıla yer vermemekle beraber ürünlerinin içeriğinde yüzde 80 oranında et, yüzde 20 oranında ise meyve bulunduruyor. Köpeğinizin beslenmesine uygun biçimde üretilen bu mama; içeriğinde bulunan protein, düşük karbonhidrat, dengeli yağ, kalsiyum, vitaminler ve mineraller ile onun için en doğru seçim olabilir. Ayrıca protein kaynağının un değil, et olması; bu mamayı kaliteli kılan en büyük etken.

2. Her köpeğin ortak zevki: Acana mamaları

Dostlarımızın en sevdiği mama markalarından biri olabilir Acana. Paketini açtığınızda gelen koku pek hoş olmasa da içeriğinde doğal ürünlerin kullanıldığını anlamanız için bile yeterli. Ürünlerinde taze et bulunduran bu mama markası; protein, ham kül, ham yağ ve ham lif oranlarını ideal seviyelerde tutuyor. Bütün mamalarında kalsiyum, fosfor, omega-6 ve omega-3 bulunduran Acana; bakır, çinko, E vitamini, linoleic acid, amino asit hidrat, çinko şelat gibi katkıları da yeterli oranda içeriyor.

3. Dostlarımız için en iyilerden biri: N&D

Köpeklerin bayılarak yediği mamaları üreten markalardan biri de N&D. İtalyan mutfağının ürünü olan N&D, mamaların içerisinde yer alan taze et ürünleriyle hem köpeğinizin alması gereken protein oranını sağlar hem de vitamin ve mineral takviyesinde bulunur. Balıklı/portakallı, yaban domuzlu/elmalı, tavuklu/narlı, balkabaklı, kuzu etli/yaban mersinli gibi çeşitleriyle hemen hemen her köpeğin damak zevkine hitap eden bu markanın düşük tahıllı ve tahılsız olmak üzere üretimleri bulunuyor.

4. Adı az bilinen kaliteli marka: Naturea

Adı çok duyulmamış olsa da Naturea markası, ürünlerinde yüzde 60'a yakın oranlarda taze et bulunduruyor. İçeriğinde sadık dostlarınız için hiçbir sakıncalı ürün barındırmayan bu mamanın tahıllı ve tahılsız olmak üzere iki seçeneği bulunuyor. Mısır, soya, yulaf, buğday ve glüten içermeyen Naturea mamaları; deri ve tüy sağlığına iyi gelirken düşük karbonhidrat ve içerdiği yağ asitleri ile daha sağlıklı ve uzun bir yaşam için eklemlerin korunmasına da yardımcı oluyor.

5. Yepyeni bir marka: Alleva

Henüz adı çok duyulmamış kaliteli mama markalarından biri de Alleva. Köpek maması alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında o mamanın taze et içeriyor olması büyük önem taşıyor. Alleva, bu konuda oldukça başarılı. İçeriğinde bulundurduğu kurutulmuş ve taze et oranlarıyla köpeklerin protein ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Ayrıca bu marka, her köpeğin bünyesine göre özel üretim gerçekleştiriyor. İçeriğinde doğal antioksidanlar bulunduran markanın kuzulu, balıklı, geyikli, havuçlu, bal kabaklı gibi farklı çeşitleri bulunuyor.

6. En iyi arkadaşınız için en doğru markalardan biri: Exclusion

İçeriğinde protein unu değil, kurutulmuş et bulunduran markalardan biri daha. Mısır, soya ve buğday içermeyen GDO'suz Exclusion mamaları, Euglena Gracilis yosunundan elde edilen ß-1,3 glukanlar ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Her evcil hayvanın farklı ihtiyacına yönelik çeşitli içeriklerde üretilen bu mamanın diyet ürünlerinden vegan ödül bisküvilerine kadar birçok çeşidi bulunuyor. İtalyan markası olan Exclusion mamalarının kuzulu, sığır etli, tavuklu, ton balıklı olmak üzere birçok çeşidi bulunuyor.

7. Brit Care, sevimli dostunuzun ırkına göre mama üretiyor

Brit Care, neredeyse her ırka göre mama üretiyor. Markanın somonlu, ördekli, kuzu ve geyik etli birçok mama çeşidi bulunuyor. Tahıllı ve tahılsız olmak üzere iki şekilde üretim yapan markanın ürünlerinin içeriğinde yüzde 35-40 oranlarında et yer alıyor. Tahıl olarak sadece pirince yer veren Brit Care, dostunuzun obezite sorunlarına yönelik diyet mamalar da üretiyor. Dengeli besin değerlerine sahip olan mamalarındaki tek olumsuz yan, şeker pancarı içeriyor olması denebilir.

8. Köpeğiniz için en doğru seçimlerden biri: Dr. Sacchi

Farklı cins ve yaşlardaki köpeklere göre mama üreten Dr. Sacchi, ürünlerinde yüzde 70 oranında kurutulmuş et bulunduruyor. Bu oran, olması gerekenin üstünde olduğu için marka başarılı bir imaj çiziyor. Ham kül, ham yağ, ham lif, vitaminler ve mineraller açısından da iyi bir içeriğe sahip olan markanın tek olumsuz yanı, mamalarda mısır, buğday, pirinç, şeker pancarı posası gibi köpeklerde alerji yapabilecek gıda ürünlerine yer vermesi. Fakat dostunuz alerjik bünyeye sahip değilse bu mamayı tercih edebilirsiniz.

9. Hem ırkına hem bünyesine özel

Felicia köpek mamaları, köpeklerin hem ırkına hem de bünyesine özel üretimleriyle son zamanların gözde markaları arasında yer alıyor. Hipoalerjenik, tahılsız ve düşük tahıllı formülleriyle köpeklerin beğenisini kazanan bu marka; GDO, patates, buğday, soya, kimyasal aroma, yapay tatlandırıcı ve renklendirici gibi ek maddelere ürünlerinin içeriğinde yer vermiyor. Bu mama, düzenli kullanım sonucunda köpeklerin dışkılarını düzenliyor. Ayrınca sevimli dostlarımızın sindirim bozukluğunu da gideriyor.

10. True Instinct mamalarının içeriğindeki her şey doğal!



Ürünlerinde çiğ ve çiğken dondurulan gıdaları bulundurmasıyla öne çıkan True Instinct, tamamen doğal ürünler kullanıyor. Yüksek basınç teknolojisiyle gıdadaki faydanın azalmaması adına özel üretim yapan marka, böylece besleyicilik özelliklerini maksimum düzeyde tutuyor. Tahılsız ve glütensiz içeriğiyle dostlarınızın yağsız kas kitlesini artıran mamalar, diş eti sağlığına da iyi geliyor. Ayrıca sindirim sistemini güçlendiren bu mamanın her yaş grubuna özel ürünleri, kuyruklu dostlarınızın sağlıklı ve uzun ömürlü bir hayat sürmesine yardımcı oluyor.

