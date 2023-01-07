Çok sık rastlanan bir durum değil! Yaklaşık 8 asırlık kadın iskeleti bulundu

Kuşadası ve çevresinin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen, tarihi milattan öncesinden Osmanlı İmparatorluğu’na kadar dayanan Kadıkalesi’nde devam eden kazı çalışmalarında büyük bir taşın altından mezar çıktı.

Kadıkalesi Höyüğü Kazısı Onursal Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz ile İl Kültür Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, kazılar sonucu çıkan eser ve buluntuların Kadıkalesi’nin cazibesini her geçen gün arttırdığı belirtildi. Her geçen gün yeni gizemlerin ortaya çıktığı Kadıkalesi’nde 13. Yüzyıldan kalma bir mezarın daha ortaya çıkmasının turistlerin ilgisini arttırdığı belirtildi.

'ÇOK SIK RASTLANAN BİR DURUM DEĞİL'

Kilisenin içinde ortaya çıkan mezarda yatan kişinin, sağlığında kiliseye ciddi miktarda bir bağış yapmış olma ihtimalinin yüksek olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, normal şartlarda kiliseye kadın gömülmesi olayının çok sık rastlanan bir durum olmadığını, bu nedenle iskeleti kilisedeki mezarda bulunan kadının ya önemli bir bürokratın hanımı ya da kiliseye yüklü miktarda bağış yapan biri olduğunu tahmin ettiklerini belirttiler. (İHA)

