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Çok sık tüketiliyor! Sakın yemeyin, kanser riskinizi artırıyor

25.08.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kansere neden olan etkenler arasında beslenme üst sıralarda yer alıyor. Sağlıksız beslenme kanser başta olmak üzere birçok hastalığa yol açıyor. Size masum görünen gıdalar sağlığınızı tehdit ediyor olabilir. Uzmanlar kansere yol açacak gıdalardan uzak durmanızı öneriyor Kanser riskinizi artıran gıdalar nelerdir? diye merak ediyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Çok sık tüketiliyor! Sakın yemeyin, kanser riskinizi artırıyor

Giderek artan sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve zararlı alışkanlıklar hastalıklara yakalanma riskini artırdı. Her geçen gün kansere yakalanan kişi sayısında artış görülüyor. Her yıl milyonlarca insan kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltmak için yaşam şeklinizi değiştirmeniz hayati önem taşıyor. Bol meyve ve sebze tüketerek, düzenli egzersiz yaparak ve aşağıda yer alan besinlerden uzak durarak bu hastalıklara yakalanma riskinizi düşürebilirsiniz.

KANSER RİSKİNİ ARTIRAN GIDALAR

DOYMUŞ YAĞ

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Fazla miktarda yağ tüketimi yüksek oranda kansere yol açmaktadır. Doymuş yağlar adı verilen margarin, tereyağı, kuyrukyağı gibi katı yağların yanında etin, sütün, peynirin içindeki görünmeyen yağlar da olması gerekenin üzerinde tüketildiğinde kanser riskini artırmaktadır. Et, balık, tavuk gibi hayvansal gıdalar pişirilirken fazladan yağ eklenmeden, bu besinlerin kendi yağında pişiriliyor olması gerekmektedir. Zaten yağlı olan bu besinlere fazladan yağ eklemek gereğinden fazla yağ tüketimine sebep olur. Aynı zamanda tüm besinlerin kızartılarak ya da kavrularak tüketiliyor olması trans yağ adı verilen kanser oluşumuna neden olan yağların artmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla fast food, tarzı besinler, kızartılmış-kavrulmuş besinler fazla yağ tüketimine sebep olduğundan kanser oluşumuna zemin hazırlamaktadır.

FAZLA KIRMIZI ET

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Yapılan hatalardan bir diğeri de posadan fakir beslenme yani lifi az miktarda tüketmektir. Lif eksikliğinin kalın bağırsak kanser riskini artırdığı bilinmektedir. Liften fakir beslenip, et tüketimini artırmak kanser oluşumunu yüksek oranda tetiklemektedir. Posayı artırmak için daha tahıllı besinlerin kullanılması, tam tahıllı ekmeklerin tüketilmesi, kuru baklagillere haftada en az 2 öğün yer verilmesi, tüketilen proteinin yani etin yanına muhakkak salata ya da sebze eklenmesi, probiyotik destekler alınması tercih edilebilir. Kırmızı ette doymuş yağın dışında nitrit ve nitrat bulunduğu için ve bu maddeler de kanserojen olduğu için kırmızı etin gereğinden fazla tüketilmesi örneğin haftada 3 öğünden fazla tüketilmesi kanser riskini artırabilmektedir. Bunun yanında vücuttaki kolesterol yıkım ürünleri de kanserojen özellik taşımaktadır. Kolesterolden zengin beslenme; hayvansal gıdaların fazla tüketimi ile olmaktadır. Dolayısıyla daha az yağlı etleri, peynirleri, sütleri tercih etmek kanserden korumaktadır. Bunun yanında salam, sosis gibi işlenmiş etlerde nitrit, nitrat oranları doğal ete göre daha fazla olduğu için kanser riskini oldukça artırır. Bu nedenle miktarlarını olabildiğince azaltıp ve mümkün olduğu kadar doğalını tercih etmek kanserden korunmak için gereklidir.

ASİTLİ İÇECEKLER

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Asitli içeceklerin içerisindeki şeker oranları genellikle yüksektir. Şekersiz olanlar tercih edilse bile kimyasallar, renklendiriciler ve yapay tatlandırıcılar kanser riskini artıran maddeler arasında yer almaktadır. Ayrıca alkol tüketiminin fazla olması kolon ve karaciğer kanserleri riskini artırmaktadır.

UN VE ŞEKER

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Beyaz un ve rafine beyaz şeker kanser oluşumunu hızlandırmaktadır. Beyaz un yerine tahıllı unların tercih ediliyor olması elzemdir. Basit şekerin de olabildiğince tüketilmemesi gerekmektedir. Basit şekerin içerisine paketli gıdalardaki glikoz ve früktoz şurubu gibi katkı maddeleri de girmektedir ve bu maddelerin beslenmenin çok küçük miktarında bulunması ya da mümkünse hiç bulunmaması tavsiye edilmektedir. Bu nedenle paketli gıdalar satın alırken etiketleri çok dikkatli okunmalıdır. Vücudun ihtiyacı olan doğal früktoz zaten meyvelerden alınabilmektedir. Ancak paketli gıdalardan alınan yapay glikoz ve früktoz şurubu pankreas kanseri gibi kanserlerde etkindir.

TUZ

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Tuz tüketiminin fazla olması da özellikle mide kanserleri açısından risklidir. Salamura besinler, peynir-zeytindeki tuzlar, yemeklerdeki tuzların gereğinden fazla tüketiliyor olması kanser riskini artırmaktadır. Bunların kaya ya da deniz tuzu olması da fark etmemektedir. Sebze meyvelerden alınan sodyum sağlık için yeterlidir. Fazladan alınan sodyum kanser riskini artırmaktadır. Bunun için özellikle salamura besinleri tüketirken ya sadece sirkeyle salamura yapılmış besinler tüketilmeli ya da yemeden önce bir süre suda bekletilmelidir.

GDO’LU GIDALAR

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Ayrıca genetik yapısı değiştirilmiş GDO’lu besinlerden olabildiğince uzak durmak gerekmektedir. Daha çok GDO’ya maruz kaldığı bilinen soya, mısır, buğday gibi besinleri daha az tüketiyor olmak kanserden korunmak adına önemlidir.
Düzenli olarak sıcak sıvı tüketmek, besinleri sürekli aşırı sıcak tüketiyor olmak da özellikle yemek borusuna zarar vererek yemek borusu bölgesi kanser türlerinde etkilidir. Bu nedenle besinleri aşırı sıcak değil örneğin yaklaşık 65 santigrat derece ve altında tüketmek uygundur.

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buğday kanser tuz kırmızı et Mısır şeker Soya doymuş yağ gdo margarin
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