Çok sinsi ilerliyor! Fark edilmezse görme kaybına neden olabilir

Glokom yani göz tansiyonunun, genellikle göz içi basıncının olması gereken değerden daha yüksek olması ile karakterize, uzun vadede göz sinirinde hasar ve kalıcı görme kaybı ile sonuçlanan sinsi bir hastalık olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Aktaş, hastalığa yönelik bilgi vererek tedavi yöntemlerini anlattı. İLAÇ VEYA LAZER TEDAVİSİ Göz tansiyonunun genellikle orta yaş ve üzerinde görülen bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Aktaş, “Doğumsal ya da çocukluk çağından başlayarak da ortaya çıkabilmektedir. Göz tansiyonu yüksek saptanan hastada genellikle ilk basamak tedavi ilaç ya da lazer tedavisidir. Bu tedaviler ile göz içi basıncında istenilen düşüş elde edilemez ise cerrahi tedaviler gerekebilmektedir. Göz tansiyonu uzun vadede göz sinirinde hasar ve kalıcı görme kaybı ile sonuçlanan sinsi bir hastalıktır. Sinsi bir hastalık denilmesinin nedeni hastalığın genellikle herhangi bir belirti vermemesidir. Bu sebeple, hastalığın teşhis ve tedavisi için rutin göz muayeneleri esnasında göz tansiyonunun ölçülmesi ve göz sinirlerinin muayenesi önem taşımaktadır” diye konuştu.

GÖZ TANSİYONU İÇİN RİSK GRUPLARI Dr. Aktaş, ailede göz tansiyonu hikayesi olan, daha önce herhangi bir nedenle göz içi cerrahi geçiren, uzun süreli steroid içerikli damla ya da sistemik tedavi kullanan/kullanmakta olan, gözünden travma öyküsü olan hastaların glokom açısından daha riskli olduğunu ve mutlaka taramadan geçmeleri gerektiğini vurguladı. GLOKOM HASTALARINDA TANI VE İZLEM NASIL OLMALI? Glokom şüphesi olan hastalarda göz tansiyonunun ve göz sinirinin muayenesi, glokom tanısı olan hastalarda ise bu parametrelerin düzenli takibi gerekliliğini vurgulayan Dr. Aktaş, “Hasta tarafından görme azlığı şeklinde fark edilene kadar uzun zaman geçmekte ve bu arada hastalık sinsice ilerlemektedir, bu nedenle düzenli muayenenin önemi tartışılmazdır. Glokomda görme sinirinde yapısal ve daha sonra fonksiyonel kayıplar ortaya çıkmaktadır. Önce ilk ortaya çıkan yapısal kayıplar Optik Koherens Tomografi incelemesi ile yakalanabilmektedir. Erken tanı ve takipte yaygın kullanılmakta olan bir testtir. Görme alanı ise yapısal kayıplardan sonra fonksiyonel kayıpların olduğu hastalarda takipte vazgeçilmez, altın standart bir testtir. Bu testler glokom hastasının tanısında, tedavisinin planında ve izleminde yapılması gerekli testlerdir” ifadelerini kullandı.