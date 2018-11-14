HABER

"Çok su içip sık yemek yiyorsanız diyabet hastası olabilirsiniz"

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.11.2018 13:13 | Son Güncelleme

DÜNYA Diyabet Günü kapsamında Eyüpsultan'da düzenlenen etkinlikte konuşan diyetisyen Şeyda Demirçelik, “Çok su içiyorsanız, sık sık yemek yeme ve tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorsanız diyabet hastası olabilirsiniz” diyerek vatandaşları uyardı.

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA Diyabet Günü kapsamında Eyüpsultan'da düzenlenen etkinlikte konuşan diyetisyen Şeyda Demirçelik, “Çok su içiyorsanız, sık sık yemek yeme ve tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorsanız diyabet hastası olabilirsiniz” diyerek vatandaşları uyardı.

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyatetik Kulübü öğrencileri işbirliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen etkinlik Eyüpsultan Meydanı’nda gerçekleşti. Vatandaşlara ücretsiz olarak açlık kan şekeri ve vücut analiz ölçümleri yapan doktorlar ve sağlık görevlileri diyabet hastalığı hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

“GECE UYKUNUZDAN UYANIP SIK SIK İDRARA ÇIKIYORSANIZ DİKKAT”

Dünyada diyabet hastası olan insanların sayısının günden güne arttığını belirten Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Diyetisyeni Şeyda Demirçelik, obezitenin de bu hastalığa zemin hazırladığını söyledi. Vatandaşları sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda uyaran Demirçelik, şöyle konuştu:

“Çok sık su içiyorsanız, gece uykunuzdan uyanıp sık sık idrara çıkıyorsanız, çok sık acıkma atakları yaşıyorsanız, tatlı yiyeceklere eğiliminiz çoksa ve ailede diyabet hastalığı varsa dikkat etmelisiniz. Hastalar zaten karbonhidrat eksikliği hissettiği için yemek yemek istiyor. ‘Ben yiyorum ama bir türlü doymuyorum’ diyorsanız, hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız diyabet riski taşıyorsunuz demektir. İnsülin direnciniz varsa da diyabet hastası olma riski var demektir. Sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Fiziksel aktivitelerinizi dikkat etmeniz gerekiyor. Beslenme uzmanlarından da yardım almaktan çekinmeyin.”

“YÜKSEK KAN ŞEKERİMİ DÜŞÜRDÜK, BU HASTALIĞI YENEBİLECEĞİM”

Elleri ve ayakları yandığı halde diyabetten şüphelenmediğini söyleyen 54 yaşındaki Hatice Açık, “Belediye tarafından bize sağlanan diyetisyenler sayesinden diyabet hastası olduğumu öğrendim. Doktorlar vücudumda hiç su olmadığını söylediler. Kan tahlilînde kan şekerimin 640 olduğunu öğrendim. Böbreklerim bitme tehlikesi altındaydı. Şimdi kan şekerim normal değerine düştü. Şekerli yiyecekler, pilav ve makarna gibi gıdalar tüketmiyorum. 3 ayda 1 doktora gidiyorum. Doktorum bu hastalığın ileride bitebileceği müjdesini bile verdi” dedi.

Kan şekeri yüksekliği olan bu hastalığa farkındalık için buraya geldiklerini belirten Selver Karaoğlu ve Leyla Kalkan ise etkinlikten çok memnun olduklarını ifade etti.

PARTNERBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzüBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzü
Her 6 saniyede 1 kişi diyabetten hayatını kaybediyorHer 6 saniyede 1 kişi diyabetten hayatını kaybediyor
Sabahları yorgun uyanmamak için uzmanından 8 tavsiyeSabahları yorgun uyanmamak için uzmanından 8 tavsiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Rakamlar korkunç! Uzmanlar uyardı: Faciaya dönüşecek

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Dikkat! Yeni tehlike: Zombi bakteri ve virüsler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde çıkan uçuk bakın hayatını nasıl değiştirdi

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Binlerce kişi bekliyordu! Açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KOAH hastalığı nedir? Belirtileri nasıl olur?

Her 5 hastadan 1’i farkında değil!

SGK, 62 ilacı geri ödeme listesine aldı!

SGK, 62 ilacı geri ödeme listesine aldı

Diyabet hastalarına 5 kritik kış önerisi

Diyabet hastalarına 5 kritik kış önerisi

Aloe veranın faydaları nelerdir? Aloe vera nerede, nasıl kullanılır?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Anevrizma ne demek? Anevrizma tedavisi nasıl olur? Anevrizma belirtileri nelerdir?

1. derece akrabanız bu hastalığı taşıyorsa dikkat!

Tarsal tünel sendromu nedir? Tarsal tünel sendromu tedavisi nasıl olur? Tarsal tünel sendromu hangi sinirden kaynaklanır? Tarsal tünel sendromu belirtileri nelerdir?

Dikkat! Ayağınızda karıncalanma ya da ağrı yaşıyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.