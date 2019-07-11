"Çok su içmeyen bol meyve sebze tüketsin"

KIRKLARELİ (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, artan hava sıcaklıklarına karşı her bireyin günde 2,5 litre su içmesi gerektiğini belirterek bunun mümkün olmaması halinde taze meyve ve sebze tüketilmesi önerisinde bulundu.

Konferans için kente gelen Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle birkaç mevsimin bir arada yaşandığını söyledi.

Son günlerde artan hava sıcaklıklarına dikkati çeken Öztürk, sıcaklıkların birçok hastalığı da tetiklediğini ifade etti.

Az su içenin mutlaka bol meyve ve sebze tüketmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Sabah sıcak, öğlen yağmur, akşam ise serin oluyor, bazen de tam tersi olabiliyor. Özellikle son günlerdeki hava sıcaklıklarında artışa karşı daha fazla dikkatli olmalıyız. Biz en önemlisi her bireyin 2,5 litre su tüketmesini öneriyoruz. Eğer yeterince su tüketilmiyor ise sıcaklara karşı taze meyve ve sebzeler tüketilmeli. Çünkü meyveler hem sıvı kaybını gideriyor hem de birçok vitamini insan vücuduna sağlıyor." dedi.