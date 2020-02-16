HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 17:59 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim'de yüksek ihale bedeli nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu olan 'Taksim Geçici Sergi Platformu'nu ziyaret etti.

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

İmamoğlu sosyal medyada ihale bedelinin yüksek olması nedeniyle eleştiri konusu olan platformu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Taksim Meydanı, bu meydanlar arasında çok özel bir öneme sahip, kalbi gibi. Yarışma süreçleri tasarladık. Yarışmaların da vatandaşların gözü önünde olması, puanlamalarının burada yapılması, bu platform ile Taksim'e sürece biraz daha yukarıdan bakabilme imkanı sağlamak; yukarıdan aşağıya ne oluyor, ne bitiyor, yani yaşanılıyor mu yaşanmıyor mu şehrin kalbi dediğimiz nokta, ona bakmak. Bu bağlamda önemli." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandıGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandı
Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İBB Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Kötü haberler gelmeye devam ediyor! Sayı yükseldi

Kötü haberler gelmeye devam ediyor! Sayı yükseldi

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

AK Parti'den 'yeni darbe olabilir' iddialarına yönelik açıklama

AK Parti'den 'yeni darbe olabilir' iddialarına yönelik açıklama

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

Canan Karatay'dan koronavirüs uyarısı

Canan Karatay'dan koronavirüs uyarısı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Üvey kızına istismardan yargılandı, tahliye olunca intihar etti

Üvey kızına istismardan yargılandı, tahliye olunca intihar etti

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yer: İstanbul semaları! Böyle görüntülendi

Yer: İstanbul semaları! Böyle görüntülendi

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da 45 keçi, kurt saldırısı sonucu telef oldu

Korkunç! Onlarcası böyle bulundu

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Polislere bıçakla direndi

Hareketli dakikalar! Polislere bıçakla direndi

12 gündür yoğun bakımdaki 'Ares'ten kötü haber

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Son dakika: Tuzla'da gemide yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Tuzla'da gemide yangın! Ekipler bölgede

Antalya'da yetiştirdiler! Türkiye'de ilk

Antalya'da yetiştirdiler! Türkiye'de ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.