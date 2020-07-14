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Çok terliyorsanız bu bitkisel tarifleri denemelisiniz! Yeşil çay, tuz, limon...

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

Kimse vücudunun sürekli nemli olmasını, terden kıyafetlerinin ıslanmasını ve kötü kokmayı istemez. Ancak özellikle sıcak yaz günlerinde aşırı terliyor ve bu konuda ne yapmanız gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Üzülmeyin! Bu yazıda, aşırı terleme sorunu olanlara evdeki malzemelerle hazırlayabilecekleri bitkisel tarifleri sıraladık.

Çok terliyorsanız bu bitkisel tarifleri denemelisiniz! Yeşil çay, tuz, limon...

Yaz aylarının en büyük problemi, terden sırılsıklam olmak! Bu dönemde güneşin altında sadece 2 dakika yürümek bile terlemek için yeterli. Aslında terlemek, vücut ısısını dengelemeye ve boşaltım yapmaya yarasa da günlük yaşantınızı etkileyen bir noktaya vardığında sizi oldukça rahatsız edebilir. Siz de bu problemi yaşıyor ve buna bir çözüm arıyorsanız aşağıdaki doğal tarifleri denemelisiniz!

AŞIRI TERLEME SORUNU OLANLARA DOĞAL ÇÖZÜMLER

1. Elma Sirkesi

Elma sirkesinin iyi gelmediği bir şey var mı? Gerek doğal bir temizleyici gerek cilt maskelerinin vazgeçilmezi olan elma sirkesi, aşırı terleme sorunu olanlara iki farklı çözüm sunuyor:

Vücuda sürmek için:

Malzemeler: Elma sirkesi, vücut pudrası

Hazırlanışı: Gece yatmadan önce duş alın ve güzelce kurulanın. Ardından bir pamuğu elma sirkesine batırarak vücudunuzun terleyen kısımlarına sürün. Cildiniz sirkeyi emdikten sonra giyinebilirsiniz. Ertesi gün kalktıktan sonra tekrar duş alın ve kurulandıktan sonra aynı bölgelere vücut pudrası sürün.

İçmek için:

Malzemeler: 1-2 çay kaşığı elma sirkesi, 1 bardak su, biraz bal

Hazırlanışı: Her gün tüketebileceğiniz bu karışımı hazırlamak için bir bardak suya elma sirkesini ve balı katıp karıştırın. İşte bu kadar basit! Ardından afiyetle içebilirsiniz.

2. Tuz ve Limon Suyu

Malzemeler: 1 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı: Limonun ve tuzun muhteşem uyumundan yararlanacağınız bu doğal tarif, aşırı terleme probleminize iyi gelecek! Malzemeleri bir kasenin içinde karıştırın ve hamur kıvamına getirin. Bir pamuk yardımıyla vücudunuzun terleyen bölgelerine sürün ve 5 dakika bu şekilde bekletin. Ardından ılık bir duş alın.

3. Ceviz Yaprağı

Malzemeler: 2 yemek kaşığı kurutulmuş ceviz yaprağı, yarım litre su

Hazırlanışı: Kolayca hazırlanan bu tarif sayesinde kendinizi hiç olmadığınız kadar ferah hissedebilirsiniz! Suyu ve kuru ceviz yaprağını bir tencereye koyun ve kısık ateşte 5 dakika ısıtın. Bu karışım soğuduktan sonra bir pamuk yardımıyla terleme problemi yaşadığınız bölgelere sürün. Aşırı terleme sorununuza iyi gelen bu tarifi her gün uygulayabilirsiniz.

4. Yeşil Çay

Malzemeler: 4 çay kaşığı yeşil çay, 750 ml su

Hazırlanışı: Birçok faydası bulunan yeşil çay, vücudunuza sürdüğünüzde terleme probleminize iyi gelir. Bir tencerenin içine koyduğunuz suyu kaynatın ve yeşil çayı ekleyin. 5 dakika bekledikten sonra karışımı ocaktan alın ve soğutun. Koltuk altı gibi terleme eğiliminde olan bölgeleri bu su ile yıkayın. Her gün 1 bardak yeşil çay içmek de aşırı terleme sorununa iyi gelir.


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