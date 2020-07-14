Çok terliyorsanız bu bitkisel tarifleri denemelisiniz! Yeşil çay, tuz, limon...

Yaz aylarının en büyük problemi, terden sırılsıklam olmak! Bu dönemde güneşin altında sadece 2 dakika yürümek bile terlemek için yeterli. Aslında terlemek, vücut ısısını dengelemeye ve boşaltım yapmaya yarasa da günlük yaşantınızı etkileyen bir noktaya vardığında sizi oldukça rahatsız edebilir. Siz de bu problemi yaşıyor ve buna bir çözüm arıyorsanız aşağıdaki doğal tarifleri denemelisiniz!

AŞIRI TERLEME SORUNU OLANLARA DOĞAL ÇÖZÜMLER

1. Elma Sirkesi

Elma sirkesinin iyi gelmediği bir şey var mı? Gerek doğal bir temizleyici gerek cilt maskelerinin vazgeçilmezi olan elma sirkesi, aşırı terleme sorunu olanlara iki farklı çözüm sunuyor:

Vücuda sürmek için:

Malzemeler: Elma sirkesi, vücut pudrası

Hazırlanışı: Gece yatmadan önce duş alın ve güzelce kurulanın. Ardından bir pamuğu elma sirkesine batırarak vücudunuzun terleyen kısımlarına sürün. Cildiniz sirkeyi emdikten sonra giyinebilirsiniz. Ertesi gün kalktıktan sonra tekrar duş alın ve kurulandıktan sonra aynı bölgelere vücut pudrası sürün.

İçmek için:

Malzemeler: 1-2 çay kaşığı elma sirkesi, 1 bardak su, biraz bal