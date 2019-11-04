HABER

Çok yağışlı bir kış beklenmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:05 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun: - "Artık her türlü hava değişikliğine hazır olmak zorundayız. Birçok ülke yangınlar, taşkınlar, hortumlar ve birçok afete maruz kalıyor. Yarımada şeklindeki Türkiye, bu tür hava değişikliklerinin en çok etkilediği ülkelerin başında geliyor" - "Küresel ısınma, iklim dengeleri altüst oldu. Açıkçası çok fazla yağışlı bir kış beklemiyoruz"

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, iklim dengelerinin altüst olduğunu ve çok fazla yağışlı bir kış beklemediklerini bildirdi.

Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Küresel Çalıştayı" başladı.

Coşkun, çalıştay kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim dengelerinin değiştiğini ve mevsimlerin kaydığını söyledi.

Bu değişikliğin her noktada hissedildiğine işaret eden Coşkun, örnek olarak, Antalya'da deniz ve kara hortumları ile taşkınlar yaşandığını kaydetti.

Antalya'da ani hava değişikliklerinin yaşandığını anlatan Coşkun, bu nedenle başka hortumların ve taşkınların olabileceğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Kurulu'nda yer aldıklara dikkati çeken Coşkun, "Türk meteoroloji servisi, dünyadaki iklim, çevre ve meteoroloji alanlarında söz sahibi. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından kurulan 11 bölgesel merkez var ve bunların ikisi Türkiye'de, kurumumuz bünyesinde." diye konuştu.

Bölgesel merkezlerde Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi'ni (FFGS) aktif hale getirdiklerini belirten Coşkun, sistemin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Müdürlük olarak bir tahmin ve öngörü kuruluşu olduklarını hatırlatan Coşkun, bu sistem ile tahminleri anlık olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kitle iletişim araçları vasıtasıyla da vatandaşlarla paylaştıklarını bildirdi.

Coşkun, tahminlerde yüzde 90'ın üzerinde başarılı olduklarını belirtti.

- "Her türlü hava değişikliğine hazır olmak zorundayız"

Amaçlarının can ve mal kayıplarını en aza indirgemek olduğunu vurgulayan Coşkun, şunları söyledi:

"Artık her türlü hava değişikliğine hazır olmak zorundayız. Dünya çalkalanıyor. Birçok ülke yangınlar, taşkınlar, hortumlar ve birçok afete maruz kalıyor. Yarımada şeklindeki Türkiye, bu tür hava değişikliklerinin en çok etkilediği ülkelerin başında geliyor. "

Uluslararası faaliyetleri önemsediklerini ve çalıştaydan çıkacak sonuçları önemli bulduklarını kaydeden Coşkun, 5 gün sürecek çalıştayda FFGS sisteminin Türkiye'de daha aktif hale getirilmesiyle ilgili kararlar alınacağını bildirdi.

- "Bu kış çok fazla yağış beklenmiyor"

Coşkun, erken uyarı sisteminin toplumu bilinçlendirme ve önlem alma noktasında faydaları olduğunu ifade etti.

Bu yıl nasıl bir kış beklendiğine dair soru üzerine ise Coşkun, "Küresel ısınma, iklim dengeleri altüst oldu. Açıkçası çok fazla yağışlı bir kış beklemiyoruz. İklim projeksiyonlarımız var, mevsimsel tahminler yapıyoruz. Kurumumuzun Ar-Ge dairesi bu çalışmaları yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

70 ülkeden 200 temsilcinin katıldığı çalıştay, 8 Kasım'a kadar devam edecek.

Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti
Jandarmadan şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya’ya vefaJandarmadan şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya’ya vefa
Dalgıç polisler köprüden atlayan kişiyi arıyorDalgıç polisler köprüden atlayan kişiyi arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya erken uyarı Meteoroloji Taşkın

En Çok Okunan Haberler

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'den acı haber! Eğitimde fenalaşan uzman çavuş Mehmet Yaralı şehit oldu

İzmir'den kahreden şehit haberi!

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde tepki çeken görüntüler

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde tepki çeken görüntüler

Avcılar’da kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı şahıs tarafından bıçaklandı

Dehşet evi! Oğlu ve annesinin gözü önünde katledildi

Aydın'da kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

Kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

FETÖ davalarında kritik kararlar

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.