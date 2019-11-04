Çok yağışlı bir kış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, iklim dengelerinin altüst olduğunu ve çok fazla yağışlı bir kış beklemediklerini bildirdi.

Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Küresel Çalıştayı" başladı.

Coşkun, çalıştay kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim dengelerinin değiştiğini ve mevsimlerin kaydığını söyledi.

Bu değişikliğin her noktada hissedildiğine işaret eden Coşkun, örnek olarak, Antalya'da deniz ve kara hortumları ile taşkınlar yaşandığını kaydetti.

Antalya'da ani hava değişikliklerinin yaşandığını anlatan Coşkun, bu nedenle başka hortumların ve taşkınların olabileceğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Kurulu'nda yer aldıklara dikkati çeken Coşkun, "Türk meteoroloji servisi, dünyadaki iklim, çevre ve meteoroloji alanlarında söz sahibi. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından kurulan 11 bölgesel merkez var ve bunların ikisi Türkiye'de, kurumumuz bünyesinde." diye konuştu.