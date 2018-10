"Çok yakında Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz"

Birilerinin ayağa kalkamaz hale getirdiklerini sandığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin nasıl gerçek gücüne kavuştuğunu görenlerin hala şaşkınlığını üzerinden atamadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordunun tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının temel askerlik eğitiminden geçmesini ve "Peygamber ocağı" denilen kışlaların havasını teneffüs etmesini önemli gördüğünü dile getirdi.

Ekonomideki gelişmelere de değinen Erdoğan, şu mesajları verdi:

"Ekonomide son dönemde birtakım spekülatif ataklara maruz kalmamız, dünyanın satın alma paritesine göre en büyük 13'üncü, milli gelire göre 17'nci ülkesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor.

Önümüze çıkartılan engeller ne olursa olsun ya bir yol bulacak ya bir yol yapacak ve onu mutlaka aşacağız. Ülkemize verdikleri sözleri gerçekten çok komik sebeplerle tutmayanlara, yine çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz.

Bize kapatılan her kapıya karşılık on kapıyı açarak, bize çıkartılan her zorluğa karşılık on kolaylığı devreye sokarak yatırımlarımızı sürdürmeye, ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz."