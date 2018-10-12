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"Çok yakında Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 12:08 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Çok yakında, bugün brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz" - "Ekonomide son dönemde birtakım spekülatif ataklara maruz kalmamız, dünyanın satın alma paritesine göre en büyük 13'üncü, milli gelire göre 17'nci ülkesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor" - "Önümüze çıkartılan engeller ne olursa olsun ya bir yol bulacak ya bir yol yapacak ve onu mutlaka aşacağız"

ISPARTA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok yakında, bugün brövelerini takan komandoların da desteğiyle, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının da darmadağın edileceği mesajını verdi.

Erdoğan, 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından içindeki hainleri temizleyen kahraman Türk ordusunun o günden beri zaferden zafere koştuğunu vurgulayan Erdoğan, yurt içinde terör örgütü mensuplarına tarihlerinde görmedikleri darbelerin vurulduğunu kaydetti.

Erdoğan, "İnşallah çok yakında, bugün brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz." dedi.

Bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanların çok büyük kayıpta olduklarını bilmeleri gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Nüfusumuzun arttığı, buna karşılık ordumuzun mevcudunun sabit kaldığı, hatta azaldığı bir durumda elbette yığılmaları önlemek için bu tarz uygulamalara ihtiyaç vardır." değerlendirmesini yaptı.

Birilerinin ayağa kalkamaz hale getirdiklerini sandığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin nasıl gerçek gücüne kavuştuğunu görenlerin hala şaşkınlığını üzerinden atamadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordunun tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının temel askerlik eğitiminden geçmesini ve "Peygamber ocağı" denilen kışlaların havasını teneffüs etmesini önemli gördüğünü dile getirdi.

Ekonomideki gelişmelere de değinen Erdoğan, şu mesajları verdi:

"Ekonomide son dönemde birtakım spekülatif ataklara maruz kalmamız, dünyanın satın alma paritesine göre en büyük 13'üncü, milli gelire göre 17'nci ülkesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor.

Önümüze çıkartılan engeller ne olursa olsun ya bir yol bulacak ya bir yol yapacak ve onu mutlaka aşacağız. Ülkemize verdikleri sözleri gerçekten çok komik sebeplerle tutmayanlara, yine çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz.

Bize kapatılan her kapıya karşılık on kapıyı açarak, bize çıkartılan her zorluğa karşılık on kolaylığı devreye sokarak yatırımlarımızı sürdürmeye, ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz
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