Çok yakında RDR 2 Türkçe olarak oynanabilecek

Maalesef Türkçe olmayan oyun, daha önce Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, Heavy Rain, Hitman, Hitman 2, Watch Dogs 2, Control ve Mad Max gibi oyunları Türkçe’ye çeviren Anonymous tarafından Türkçe olarak çevirilmeye başladı.

Anonymous Çeviri ekibi, Red Dead Redemption 2 Türkçe Yama sürecinde sona geldiklerini ve bir yandan da test aşamasına geçtiklerini ilk ekran görüntüleri ve Türkçe oynanış videosu ile duyurdu.

ANONYMOUS'UN RDR 2 TÜRKÇE YAMASI ÇOK YAKINDA GELECEK

Şimdilik güncel olarak %90’ı tamamlanmış gözüken çeviri, yakın zamanda sona erecek ve piyasadaki yerini alacak. Eğer bu projede yer almak istiyor ve çevirmen olmak istiyorsanız buradan müracaat edebilirsiniz.

Anonymous ekibi, en son The Walking Dead: The Telltale Definitive Series’i piyasaya sundu. Şu an Red Dead Redemption 2 haricinde geçen hafta Epic Games Store’da ücretsiz olarak dağıtılan Sid Meiser’s Civilization VI’yı ve Deus Ex: Mankind Divided, Horizon Zero Dawn: Complete Edition’u Türkçeye çevirmekteler.

Oyunun Türkçe ekran görüntülerine ve Oynanış videosuna buradan izleyebilirsiniz.