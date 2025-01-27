'Çok yakışıklısın' diyerek ünlü şefin oğluna saldırdı! 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul'da kan donduran saldırı. Ünlü bir İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak Cuma günü arkadaşlarıyla gittiği Kadıköy bit pazarında, bıçaklı saldırıya uğradı. İç organları zarar gören çocuk yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alındı.

ALIŞVERİŞ İÇİN BİT PAZARINA GİTTİ

Ailesiyle Beyoğlu'nda yaşayan ve Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören Minguzzi, iki arkadaşıyla birlikte kaykay malzemesi ve kıyafeti almak için Kadıköy Salı Pazarı'nda haftada iki gün kurulan bit pazarına gitti.

"ÇOK YAKIŞIKLISIN" LAFI ATILDI

Sabah'ta yer alan habere göre hobi olarak kaykay yapan üç arkadaş alışveriş yaparken, iddiaya göre bir kişi Minguzzi'ye omuz atarak, 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Minguzzi ise, 'Pardon kardeşim' yanıtını verdi. Şüpheli, birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek 'Ben nereden senin kardeşin oluyorum' diyerek Minguzzi'ye saldırdı.

DEHŞETE DÜŞÜREN SALDIRI

Saldırgan B.B. (15), Minguzzi'yi göğüs bölgesinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Diğer saldırgan U.B. (16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa yerdeyken tekmeler attı. O anlar, pazardaki güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Esnafın araya girmesine bile fırsat tanımayan iki saldırgan hızla bölgeden kaçarak uzaklaştı.

ŞANS ESERİ KADIN DOKTOR ORADAYDI

Olaya tanık olan bir kadın doktor, hızlıca müdahalede bulundu, kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kadın doktorun ilkyardımı sayesinde hayatta kalan Minguzzi, ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve ameliyat edilen Minguzzi'ye 9 ünite kan verildi. Bıçak darbelerinin akciğeri, böbreği ve kalbine isabet etmesi nedeniyle iç organları zarar gören gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SALDIRGAN YAKALANDI, SABIKALI ÇIKTI

İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ile Kadıköy Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaya karışan iki saldırganı yakaladı. Bıçağı kullanan B.B.'nin 1 adet, U.B.'nin ise 2 adet sabıkası çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen iki şüpheli tutuklandı. İtalya polisinin de aile ve Türk polisiyle görüşerek konuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

"OLAYIN ŞOKUNU YAŞIYORUZ"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin anneannesi mimar Aynur Akıncılar ise, olayın yaşandığı gün sosyal medyadan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan yardım istedi.

Saldırıyla ilgili konuşan anneanne, "Olayın şokunu yaşıyoruz. Alışveriş yaptıktan sonra Maltepe'ye kaykay kaymaya gideceklerdi. Aslında sık sık oraya giderler ve biz de sürekli kendilerine eşlik ederdik. Çok üzgünüz. Torunum çok sakin, kimseye zararı olmayan pırıl pırıl bir çocuk.

"DOKTORDAN ALLAH RAZI OLSUN"

1 yıl Malta'da kaldıktan sonra geçen yıl İstanbul'a dönmüşlerdi. 3 dil biliyor, çifte vatandaşlık sahibi. Olay yerinde torunuma müdahale eden kişiden Allah razı olsun. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

"İÇ ORGANLARI İYİ DEĞİL AMA ÜMİTLİYİZ"

Baba Andrea Minguzzi ve anne Yasemin Akıncılar, oğullarının uğradığı saldırının ardından hastaneye koştu. Yaşananları anlatan Andrea Minguzzi, "Annesinden para alıp, izin istemiş. Kaykayla ilgili parça ve kıyafet alacaklarmış.

Bit pazarında sanırım ithal ürünler erken saatlerde tükeniyormuş. Onlar da sabah erkenden gitmek istemişler. Çok korkunç bir olay bu. İç organları iyi değil. Ama ümitliyiz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor.

AİLENİN UMUTLU BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Doktorlarımız iyi ilgileniyorlar" diye konuştu. Oğlunun bilgisayar mühendisi olmayı hedeflediğini anlatan ünlü şef, "Doktorlara ve dualara emanetiz" ifadelerini kullandı.