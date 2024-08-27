"Çok yakışıklısın" iltifatına kandı, bütün parasından oldu: 600'lük evi 300 bin liraya satıp parasını kadına gönderdim

Şahin Dağdibi sosyal medyada vakit geçirirken tanımadığı bir kadından arkadaşlık isteği geldi. Arkadaşlık isteğini kabul edip sohbet etmeye başlayan Dağdibi dolandırılacağını bilmiyordu.

VİLLADA YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

İddiaya göre kadın Yunanistan'da yaşayan genç bir kadındı. Dolandırıcı, Dağdibi'ni etkilemek için bir de villada yaşadığı yalanını söyledi.

Show Haber'e konuşan Dağdibi olayı şu ifadelerle anlattı;

"Niyetim ciddi, İstanbul'a geleceğim dedi. Genç ve bakımlı bir kadın. Çok yakışıklısın ben seni çok beğendim, seninle evleneceğim dedi. Bakın ben yakışıklı bir adam değilim dedim. Hayır ben seni çok sevdim seninle bir ömür boyu yaşamak istiyorum dedi bana."

YAKIŞIKLISIN İLTİFATIYLA KANDIRDI

Diyaliz hastası olduğunu belirten Dağdibi karşısındaki kadına ısrarla yakışıklı olmadığını söyledi. Profil fotoğrafının eski olduğunu ona kandığını söylese de kadın Dağdibi'ne ısrarla yaklaştı.

PARALARI DA GÖSTERDİ

Planına uygulamaya devam eden kadın daha sonra villasını sattığını belirterek Dağdibi'ne, "Senin yanına geleceğim. Orada yuva kuracağız." sözleriyle kandırmaya devam etti. Kadın daha sonra paraları göstererek yola çıktığını söyledi. Olaylar sonrasında kadının polise yakalandığını söylemesiyle karıştı.

"GELMEK İÇİN AĞLIYORDU"

Bir çanta dolusu parayı gördüğünü söyleyen Dağdibi, "İstanbul'a geleceğini söyledi. Bu para yakalanınca vergisi olduğunu söyleyerek benden para istedi. 600 700 bin liralık evi 300'e verdim. O parayı da direkt hanımefendinin hesabına aktardım. Gelmek için ağlıyor, sızlıyordu." ifadelerini kullandı.

KARAKOLA GİTTİ, ADINA DOLANDIRICILIK YAPILDIĞINI ÖĞRENDİ

500 bin lirayı atan Dağdibi bir daha kadından tek bir haber bile alamadı. Dolandırıldığını anlayan talihsiz adam karakola şikayet için gittiğinde ise ayrı bir şok yaşadı.

Dağdibi, "Gidince polisler etrafıma doluştu. Meğer benim adıma kayıtlı telefon üzerinden birini dolandırmışlar. Yaşlı bir adamdan 1 milyon lira almışlar." sözleriyle bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.