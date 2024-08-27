HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Çok yakışıklısın" iltifatına kandı, bütün parasından oldu: 600'lük evi 300 bin liraya satıp parasını kadına gönderdim

"Çok yakışıklısın" iltifatına kandı, bütün parasından oldu: 600'lük evi 300 bin liraya satıp parasını kadına gönderdim

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.08.2024 09:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya avcıları tuzaklarına devam ediyor. Tanımadığı kadının arkadaşlık isteğini kabul eden Şahin Dağdibi varını yoğunu kaptırdı. Yunanistan'da villada yaşadığını belirten dolandırıcı Dağdibi'yi 500 bin lirasından etti.

Şahin Dağdibi sosyal medyada vakit geçirirken tanımadığı bir kadından arkadaşlık isteği geldi. Arkadaşlık isteğini kabul edip sohbet etmeye başlayan Dağdibi dolandırılacağını bilmiyordu.

a1

VİLLADA YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

İddiaya göre kadın Yunanistan'da yaşayan genç bir kadındı. Dolandırıcı, Dağdibi'ni etkilemek için bir de villada yaşadığı yalanını söyledi.

a2

Show Haber'e konuşan Dağdibi olayı şu ifadelerle anlattı;

"Niyetim ciddi, İstanbul'a geleceğim dedi. Genç ve bakımlı bir kadın. Çok yakışıklısın ben seni çok beğendim, seninle evleneceğim dedi. Bakın ben yakışıklı bir adam değilim dedim. Hayır ben seni çok sevdim seninle bir ömür boyu yaşamak istiyorum dedi bana."

a3

YAKIŞIKLISIN İLTİFATIYLA KANDIRDI

Diyaliz hastası olduğunu belirten Dağdibi karşısındaki kadına ısrarla yakışıklı olmadığını söyledi. Profil fotoğrafının eski olduğunu ona kandığını söylese de kadın Dağdibi'ne ısrarla yaklaştı.

a4

PARALARI DA GÖSTERDİ

Planına uygulamaya devam eden kadın daha sonra villasını sattığını belirterek Dağdibi'ne, "Senin yanına geleceğim. Orada yuva kuracağız." sözleriyle kandırmaya devam etti. Kadın daha sonra paraları göstererek yola çıktığını söyledi. Olaylar sonrasında kadının polise yakalandığını söylemesiyle karıştı.

a5

"GELMEK İÇİN AĞLIYORDU"

Bir çanta dolusu parayı gördüğünü söyleyen Dağdibi, "İstanbul'a geleceğini söyledi. Bu para yakalanınca vergisi olduğunu söyleyerek benden para istedi. 600 700 bin liralık evi 300'e verdim. O parayı da direkt hanımefendinin hesabına aktardım. Gelmek için ağlıyor, sızlıyordu." ifadelerini kullandı.

a6

KARAKOLA GİTTİ, ADINA DOLANDIRICILIK YAPILDIĞINI ÖĞRENDİ

500 bin lirayı atan Dağdibi bir daha kadından tek bir haber bile alamadı. Dolandırıldığını anlayan talihsiz adam karakola şikayet için gittiğinde ise ayrı bir şok yaşadı.

Dağdibi, "Gidince polisler etrafıma doluştu. Meğer benim adıma kayıtlı telefon üzerinden birini dolandırmışlar. Yaşlı bir adamdan 1 milyon lira almışlar." sözleriyle bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcı
En Çok Okunan Haberler
Adana'da yürek yakan kare! Ellerini başına götürüp öylece cansız bedene baktılar

Adana'da yürek yakan kare! Ellerini başına götürüp öylece cansız bedene baktılar

150 kişinin ölümüne neden olmuştu! Depremde travma geçirip yazlığına gitmiş: Müteahhit ömür boyu sorumlu olmaz

150 kişinin ölümüne neden olmuştu! Depremde travma geçirip yazlığına gitmiş: Müteahhit ömür boyu sorumlu olmaz

Son hamlesi şaşırttı! Takipten çıktı ama...

Son hamlesi şaşırttı! Takipten çıktı ama...

Oğuzhan Özyakup 31 yaşında kariyerini sonlandırdı

Oğuzhan Özyakup 31 yaşında kariyerini sonlandırdı

Depremlerde kullanılan cihaz günlerdir kayıp olan Narin için devreye sokuldu! Diyarbakır'dan iyi haber bekleniyor

Depremlerde kullanılan cihaz günlerdir kayıp olan Narin için devreye sokuldu! Diyarbakır'dan iyi haber bekleniyor

ABD'de ‘Ölümcül Virüs’ alarmı! İlk vakayı resmen duyurdular; Tedavisi yok

ABD'de ‘Ölümcül Virüs’ alarmı! İlk vakayı resmen duyurdular; Tedavisi yok

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.