Çok yaygın görülüyor! Genital siğil neden tehlikeli?

HPV enfeksiyonu ülkemizde de giderek artan sıklıkla görünmektedir. Hem erkekte hemde kadında ciddi sağlık problemleri oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her 10 kişiden 1’inde HPV var. Bir yetişkinin 50 yaşına kadar HPV enfeksiyonuna yakalanma riski yüzde 80 olarak belirtilmiştir. Çoğunlukla enfekte olma yaşı 15-25 yaş arasında olmaktadır. Çoğu zaman, enfeksiyon bulaştıktan sonra belirti göstermeyip 2 -3 yıl içerisinde tedavi olmadan bağışıklık sistemi ile vücuttan tamamen temizlenir.

HPV’nin 100 ün üzerinde tipi olduğunu ifade eden Op.Dr. Yüzer, “Bu tüplerin bazıları siğil yaparken bazıları da kadın ve erkek üreme sistemi organlarında kansere yol açarlar. Kadınlarda serviksde (rahim ağzında), vajen (döl yolu) ve vulvada (döl yolu girişi) kansere neden olabilirler. Erkekte anüs, penis kanserine yol açabilirler. Siğile yol açan HPV tipleri 6 ve 11'dir. Siğiller kansere dönüşmezler. Sıklıkla rahim ağzı kanseri yapan HPV tipi 16-18 dir. Siğiller elde ve ayaklarda, nefes borusunda, ağız içinde, dudakta, cinsel bölgede ortaya çıkabilirler.