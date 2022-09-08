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Çok yaygın görülüyor! Önemsiz görmeyin, tiroid nodülleri kanser riski taşıyor

08.09.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiroid nodülleri en sık karşılaşılan hastalıklar arasında bulunuyor. Belirtilerinin yorgunluktan, gripten kaynaklandığı düşünülerek göz ardı edilen tiroid nodülleri sağlığı tehlikeye atabiliyor. Tedavi edilmeyen riskli tiroid nodülleri kanser riski taşıyabiliyor.

Çok yaygın görülüyor! Önemsiz görmeyin, tiroid nodülleri kanser riski taşıyor

Tiroit nodülü, tiroit dokusu içinde oluşan farklı yapıda ve değişik büyüklüklerde olabilen anormal yumrular veya kitlelerdir. Toplumda çok sık görülen tiroid nodülleri genellikle zararsızdır. Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülen tiroid nodülleri için mutlaka muayene olmak gerekmektedir. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Toktaş, "Bazı durumlarda kanser riski bulunabilmektedir. Tiroid nodülleri oldukça yaygındır ve 60 yaşına kadar tüm insanların yarısında en az bir nodül görülebilir.” ifadesini kullandı.

TİROİD NODÜLÜ BELİRTİLERİ

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Doç. Dr. Osman Toktaş, tiroid nodüllerinde lokal ve sistemik şikayetleri şu şekilde sıraladı:

Nefes darlığı (Soluk borusuna bası yaparak)

Yutma güçlüğü (yemek borusuna bası yaparak)

Ses kalitesinde değişiklik, yorgun ve boğuk ses (ses tellerini uyaran sinire bası yaparak)

Boyun damarlarına bası yaparak beyin kan akımını azaltırlar.

Boyunda sislik yaparak kozmetik problemlere neden olurlar.

ŞİKAYETLER DEĞİŞİM GÖSTEREBİLİR

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Doç. Dr. Toktaş, tiroid beziyle ilgili sistematik şikayetlerin bezin çok veya az çalışmasına göre değişeceğini belirtti. Doç. Dr. Toktaş, bez fazla miktarda hormon ürettiğinde oluşabilecek şikayetleri; Sinir, çarpıntı, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, ellerde titreme, kilo alamama, menstrual siklusta (adet döngüsü) düzensizlikler, sıcak basmaları, bağırsakta hareketlilik ve ishal şeklinde sıraladı. Doç. Dr. Toktaş, bezin az miktarda hormon üretmesiyle oluşabilecek belirtileri; halsizlik, erken yorulma, kilo alımı, kabızlık, depresyon ve mutsuzluk şeklinde belirtti.

KANSER ŞÜPHESİ OLAN HASTALARA AMELİYAT YAPILIR

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Tiroid nodüllerinin tanısının boyun ultrasonografisi ve bazı kan testleri ile rahatlıkla konulabileceğini söyleyen Doç. Dr. Toktaş, “Tanısı konulan nodüllerde tedavi işlemleri kanser şüphesi olan ve hormon üreten nodüllerde tedavi cerrahidir, hastanın ameliyat olması gerekir. Hormon üretmeyen nodüllerde, nodül 3 santimetreden büyük ise, boyunda soluk borusuna, yemek borusuna ya da sinire bası yapıyorsa, göğüs içerisine doğru büyüyor ise, kozmetik problemlere neden oluyorsa ve takipler de büyüme var ise hastaya ameliyat önerilir. Bazı özel durumlar dışında tiroid bezi total olarak alınır ve bu ameliyattan sonra hastaların ilaç kullanmaları gerekir.” diye konuştu.

AMELİYATI YAPACAK DOKTOR VE HASTANE ÖNEMLİ

Doç. Dr. Toktaş, “Tiroid ameliyatı hassas bir ameliyattır, iyi bir merkezde ve bu konuda uzman bir cerrah tarafından yapılması hayati önem arz etmektedir.” diyerek sözlerini noktaladı.


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