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"Çok yer kaplamasın ama masaya da ihtiyacım var." diyorsanız bu bistro masa çeşitleri size göre

02.12.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizin küçük olması, masa ve sandalye kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Dar alanlar için tasarlanan bistro masa takımları, şık görünümlerinin yanında kullanışlı yapılarıyla da ön plana çıkıyor. Eğer siz de şık tasarımlara sahip, dayanıklı ve uzun ömürlü bir bistro masaya ihtiyaç duyuyorsanız doğru yerdesiniz! Gelin, hem iç hem dış mekânda kullanabileceğiniz, birbirinden kullanışlı modellerin yer aldığı listemize birlikte göz atalım!

"Çok yer kaplamasın ama masaya da ihtiyacım var." diyorsanız bu bistro masa çeşitleri size göre

Kaliteli ve kullanışlı bir bistro masa arıyorsanız harika önerilerle karşınızdayız! Evinizde dar alanlarda kullanabileceğiniz bu ürün, hem kahvaltı hem balkon keyfi için en ideal modellerden biri. Listemizde yer verdiğimiz bazı modeller bir köşede yer kaplamadan dururken bazıları ise katlanarak kaldırılabiliyor. Hazırsanız küçük boyutuna rağmen işlevsel olan bistro masa modellerini beraber inceleyelim.

1. Şık tasarımıyla öne çıkan: Weblonya Mutfak Masa Sandalye Seti

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Weblonya Mutfak Masa Sandalye Seti, dar alanlarda kullanıma uygun masa setleri arasında yer alıyor. İnce uzun dikdörtgen şekilli masa, minimal tasarımlı mutfaklara kolay bir şekilde yerleştirilebilir. Ürün, Amerikan mutfak olarak tasarlanan evlerde de kullanılabilir. Boyutları açısından da oldukça ideal olan masa, iki kişinin kullanımı için yeterli alan sağlıyor.

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2. Gürgen ağacı farkı: Pratico Balkon Bahçe Mutfak Ahşap Katlanır Bistro Set

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Pratico Balkon Bahçe Mutfak Ahşap Katlanır Bistro Set, 70x52 cm masa ölçülerine sahip bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Tamamen yerli üretim olan ürün Karadeniz bölgesinin birinci sınıf gürgen ağaçlarından imal ediliyor. Sağlamlığı ve dayanıklılığıyla öne çıkan masa seti, dış mekan kullanımına uygun. Üstelik hem sandalye hem de masa katlanabilir özelliğe sahip. İster mutfakta ister balkonda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünü mutlaka değerlendirin.

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3. Mavinin şıklığından vazgeçemeyenlere: Grand Patio Bistro Set

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Mavinin asil duruşuyla evinize farklı bir hava katmaya ne dersiniz? Grand Patio Bistro Set, bir adet masa ve iki adet sandalyeden oluşuyor. Monte edilmiş olarak gönderildiği için sizi kurulum derdiyle uğraştırmıyor. Dış mekânlarda kullanılabilen model, balkon ve bahçelerde şık bir duruş sergiliyor. Alaşım çelik materyalle üretilen modele göz atmadan alacağınız bistro masaya karar vermeyin, deriz!

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4. Mükemmel uyuma sahip masa ve sandalye tasarımı: Weblonya Mutfak Masa Sandalye Seti 2 Kişilik Masa Takımı

"Bistro tarzında bir masa istiyorum ama yumuşak hatlara sahip olsun" diyorsanız Weblonya Mutfak Masa Sandalye Seti 2 Kişilik Masa Takımı'na mutlaka göz atmalısınız. İki kişi için yeterince geniş olan masa, yuvarlak hatları sayesinde çok şık bir duruş sergiler. Masanın altında yer alan ızgara kısmı, ekstra saklama alanı sunarken ince uzun yapısı, modelin dar alanlarda rahatlıkla kullanılmasını sağlıyor.

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5. "Hem çok şirin hem katlanır olsun." diyenlere: Meya Dekor Balkon Bahçe Üçlü Bistro Set

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"Masaya ihtiyacım var ama koyacak yerim de yok." diyorsanız Meya Dekor Balkon Bahçe Üçlü Bistro Set, tam size göre. Tamamen ahşap malzeme kullanılarak üretilen set, zarif ve minimal tasarımıyla çok az yer kaplıyor. Ürünün kompakt tasarımının yanında katlanabilme özelliği bulunuyor. Ahşap üzerinde yer alan yağmur ve güneş koruyucu boya sayesinde ürün, hem dış hem iç mekânda rahatlıkla tercih edilebiliyor.

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6. Doğal ahşap sevenlere: Weblonya Bistro Set

Doğal ağaç sevenlerdenseniz Weblonya Bistro Set, tam size göre! Üst yüzeyi çam ağacından üretilen set, özenle zımparalanarak kullanıma hazır hâle getiriliyor. Modelin hem masa hem sandalye ayakları ise metal profil ile üretiliyor. Dış mekânlarda da rahatlıkla kullanılabilen seti dilerseniz mutfağınızda da tercih edebilirsiniz. Doğal çam rengini koruyan, şık masayı çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

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7. Sade tasarım arayanlara: Göcek İkili Bistro Set

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Göcek İkili Bistro Set; az yer kaplayan, şık ve sağlam bir model. Kaliteli malzemeden üretilen ürün, demonte olarak kullanıcıya ulaşıyor. Sallanmaması için ara bağlantılarla sağlamlaştırılan ürünün ahşap görünümlü üst tablası, mutfağınızın ya da bahçenizin dekorasyonuna çok yakışacak. İki adet tabure ile harika bir takım oluşturabilirsiniz. Böylelikle hem yerden tasarruf edebilir hem şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

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