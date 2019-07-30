HABER

Çok yönlü kadın muhtar, takdir topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesinin kırsal Kızılağaç Mahallesi'nin muhtarı Güler Keleş (51) mahalle sakinlerinin sorunlarıyla uğraşmasının yanı sıra, kahvaltı salonu işletiyor, çiftçilik yapıyor ve boş zamanlarında boğası ile ilgileniyor.

Çok yönlü kadın muhtar, takdir topluyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinin kırsal Kızılağaç Mahallesi'nin muhtarı Güler Keleş (51) mahalle sakinlerinin sorunlarıyla uğraşmasının yanı sıra, kahvaltı salonu işletiyor, çiftçilik yapıyor ve boş zamanlarında boğası ile ilgileniyor.
İlçeye bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Güler Keleş, mahallesine yapılan hizmetten memnun kalmadığı için yerel seçimlerde muhtarlığa aday oldu. Eşinden ayrı yaşayan Keleş, 903 seçmenden 809'unun oy kullandığı seçimde 289 oy alarak muhtar oldu. Mevcut muhtar Orhan Akcan ise 243, diğer rakibi Recep Armutçu ise 277 oy aldı. Seçimde 2 erkek rakibini geride bırakan Keleş, zaman kaybetmeden bozuk yolların onarılmasını sağladı. Çiftçilik yaparak yetiştirdiği doğal ürünlerle kendisine ait iş yerinde müşterilerine kahvaltı veren Keleş, boş zamanlarında ise 2 şampiyonluğu bulunan 750 kilogramlık boğasıyla ilgileniyor.
Seçilmiş olmanın önemine değinen Muhtar Keleş, "Geçmiş dönemdeki muhtarımızın hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle aday olmaya karar verdim. 'Bir tek oyum çıksın, adaylığımı yine de koyacağım' dedim. 'Mahalleme en güzel hizmetleri getireceğim' diyerek yola çıktım. Seçmenim beni destekleyerek bu göreve getirdi. Seçilmiş olmak bambaşka bir duygu. Bu onur ve gururu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Vakit kaybetmeden, kötü olan toprak yollarımızı ve alt geçitlerimizi düzelttirdim. Asfaltlarımızın çukur olan yerlerine dolgu yaptırıyoruz. Küçük büyük demeden sorunları çözüme kavuşturmak için yoğun mesai harcıyorum" dedi.
BOĞAYA HER GÜN 5 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ
Keleş, boş zamanlarında ilgilendiği 'Keşanlı' isimli boğasını bu yıl satın aldığını belirterek, "2 yarışa katıldı ve ikisinde de kendi grubunda birinci oldu. 2 evladım var. Oğullarımdan ayırmadığım boğam 'Keşanlı'ya zamanım olursa günde 5 kilometre yürüyüş yaptırıyorum. Kuru incir, üzüm ve pekmez ile beslenmesini sağlıyoruz. Bunların yiyecekleri de özel. İş yerimi kahvehane olarak açmıştım, müşterilerimin isteği üzerine işletmemi kahvaltı salonuna çevirdim. Cumartesi ve Pazar günleri aşırı derecede yoğunluk oluyor. Reçelimi, tereyağımı ve birçok ürünümü kendim yapıyorum. Hiçbirinde katkı maddesi yok" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Çok yönlü kadın muhtar, takdir topluyorÇok yönlü kadın muhtar, takdir topluyorÇok yönlü kadın muhtar, takdir topluyorÇok yönlü kadın muhtar, takdir topluyor

Bir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlarBir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlar
Çanakkalelilerin ‘sardalya’ aşkıÇanakkalelilerin ‘sardalya’ aşkı
Dev tanker Çanakkale Boğazı’nı kapattıDev tanker Çanakkale Boğazı’nı kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

On Numara sonuçları 29 Temmuz: 5 kişiye müjde!

On Numara'da 5 kazanan!

Günlük burç yorumları 30 Temmuz Salı - Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Kritik MGK toplantısı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Kritik toplantı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.