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‘Çok yüksek risk’ kategorisindeki Karadeniz, vaka oranında yine zirvede

06.03.2021 18:50 | Son Güncelleme:
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‘Çok yüksek risk’ kategorisindeki Karadeniz, vaka oranında yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 27 Şubat- 5 Mart 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Covid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısının olduğu il oldu. Haftalık verilere göre; sırasıyla Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Samsun, Sinop, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Çorum’da artış oldu, Trabzon, Rize ve Ordu’da iyileşme gözlendi.

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Sinop'ta vaka oranı 160,03’ten 314,15’e, 88,67 olan Artvin’in 109,14’e, 114,58 olan Gümüşhane 151,73’e, 262,17 olan Samsun’da 348,36’ya yükseldiği görüldü. ‘Kırmızı’ kategorideki iller arasında yer alan Trabzon’un ise son güncel tabloda her yüz binde vaka oranı 239,52’den 226,14’e, Rize’de 213,10’dan 208,21’e, Ordu da 301,76’dan 280,27’ye geriledi.

harita

Son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit edilen bölgede, tedbir ve denetimlerin sıklaştırılması bekleniyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Samsun

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