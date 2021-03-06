‘Çok yüksek risk’ kategorisindeki Karadeniz, vaka oranında yine zirvede

Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Covid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısının olduğu il oldu. Haftalık verilere göre; sırasıyla Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Samsun, Sinop, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Çorum’da artış oldu, Trabzon, Rize ve Ordu’da iyileşme gözlendi.

Sinop'ta vaka oranı 160,03’ten 314,15’e, 88,67 olan Artvin’in 109,14’e, 114,58 olan Gümüşhane 151,73’e, 262,17 olan Samsun’da 348,36’ya yükseldiği görüldü. ‘Kırmızı’ kategorideki iller arasında yer alan Trabzon’un ise son güncel tabloda her yüz binde vaka oranı 239,52’den 226,14’e, Rize’de 213,10’dan 208,21’e, Ordu da 301,76’dan 280,27’ye geriledi.

Son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit edilen bölgede, tedbir ve denetimlerin sıklaştırılması bekleniyor. (DHA)

