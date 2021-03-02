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'Çok yüksek riskli' grubundaki Trabzon’da korkutan görüntü

02.03.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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'Çok yüksek riskli' grubundaki Trabzon’da korkutan görüntü

Türkiye genelinde en çok vaka görülen iller arasında 1'inci sıradan 4’üncü sıraya gerileyen, 100 binlik nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasında da 'Çok riskli iller' arasında yer alan Trabzon’da, cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun’da artış olduğu dikkat çekti.

Geçen haftaya göre birçok ilde vaka yoğunluklarında artış meydana gelirken, her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edilen Ordu'da bu oran 301'e yükseldi. Ordu'yu 200 barajını aşan Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize takip etti. Çok yüksek risk gurubunda yer alan Trabzon’da, havanın güzel olmasını fırsat bilenlerin kalabalıklar oluşturduğu dikkat çekti.

Trabzon'da kontrollü normalleşme için adımlar atılırken, çoğu koronavirüs kısıtlaması da devam edecek. Trabzon’da uygulanacak adımlar şu şekilde:

"Hafta sonu yasağı kalktı ancak sadece pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek. Akşam sokağa çıkma kısıtlaması ise devam edecek. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yasak sürecek. Liselerde yüz yüze sınavlar uygulanacak. Türkiye genelinde okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'nci sınıflarda eğitim başlayacak. Kamu çalışma saatleri normale dönecek. Sokağa çıkma saatleri sınırlama 65 yaş üstü ve 18 yaş altı yasak sürecek. Düğün, nikah vb, toplantılar 50 kişi ile 1 saat yapılabilecek. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşlar genel kurulları düşük, orta, yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek"

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‘SANKİ KORONAVİRÜS YOKMUŞ GİBİ’

Kente vatandaşların alınan tedbirlere uymadığını savunan Hasan Tuncel, “İşim gereği dışarıya çıktım. Çok fazla insan kalabalığı var. 2 dakikalık yürüme mesafesini kalabalık yüzünden 10 dakikada ancak gelebildim. İnsanların çoğu dışarıda. Bazı insanlar da maskelerini burunları dışarıda kalacak şekilde takıyor. Sanki koron virüs yokmuş gibi insanlar davranışlar sergiliyorlar. Özellikle meydan alanında 50 yaş üzeri insanların toplandıklarını görebiliyoruz. Tedbirlerde uyulmadığını gözlemledim. Trabzon bu gidişle koronavirüs pozitif vaka sayısındaki liderliğini kimseye bırakmaz. Hele ki cumartesi günü daha da kalabalık sokakların olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştıSon Dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

‘ALINAN KARARLARA UYMAMIZ GEREKİYOR’

Sedef Çöpçü de, “Bir yıldır kendimizi eve kapatmaya çalışıyoruz. Küçük aile ziyaretlerimiz elbette oluyor ama kontrollü bir şekilde bunu yapıyoruz. Yarım saati geçirmiyoruz ve ziyaret sonrası 10 gün boyunca evde kalmaya özen gösteriyoruz. Evlerimizde çocuklarımız var. Ama dışarıya çıkınca tablo oldukça korkunç. Özellikle yaşlılarımızın toplandıklarını görüyoruz dışarlarda. Biz onlar için bir şeyler yapmaya kısıtlamalara uymaya özen göstersek de onlar bu durumu fazla ciddiye almıyorlar. Eğer geleceğimizi düşünüyorsak alınan kararlara uymamız gerekiyor” dedi.

(DHA)

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Trabzon Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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