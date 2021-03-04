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Çok yüksek riskli iller arasında bulunuyor! Validen '14 gün' evde kalın çağrısı

04.03.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Çok yüksek riskli iller arasında bulunuyor! Validen '14 gün' evde kalın çağrısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Amasya'da vakaların azaltılması için seferberlik başlatıldı. Vali Mustafa Masatlı, "Birlikte mücadele edersek başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Amasya, 14 gün evimizde kalmaya gayret edelim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Haritadaki rengimizi değiştirelim." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 110,5 olarak belirlenen Amasya, Türkiye haritasında kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasında yer aldı.

'SEFERBERLİK BAŞLATTIK'

Vali Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, il genelinde tedbirleri artırarak kentte seferberlik başlattıklarını söyledi.

Dezenfeksiyon çalışmaları ve denetimlerin günaşırı devam ettiğini anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüsle mücadele devam ediyor. Bizler de bu mücadelede birinci yılı doldurduk. Başta vatandaşlarımız ve kamu çalışanlarımız olmak üzere tüm insanlarımız elinden geldiği kadar gayret gösterdi ancak zaman içinde koronavirüsün mutasyona uğramasıyla başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere vakalarımızda artışlar oldu. Kentimizin Karadeniz güzergahında olması, geçiş noktasında bulunması hasebiyle mutasyonlu virüs ilimize de sıçradı."

Masatlı, yayılımı azaltmak amacıyla çalışmalarını artırarak sürdürdüklerini vurguladı.

Vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uymasını isteyen Masatlı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça öncellikle kırmızı renkte olan illerimize seyahat etmemelerini rica ediyoruz. Seyahatlerimizi olabildiğince kısıtlamalıyız. Gitmek zorundaysak da süratle orada işimizi halledip tekrar ilimize dönmemiz, bu noktada bize önemli fayda sağlayacaktır. Tabii diğer taraftan arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerimizi de uzaktan devam ettirmekte fayda var. Diğer yandan taziye, özellikle geçmiş olsun ziyaretlerine de daha çok telefon ve sosyal medyadan cevap verebilirsek salgınla mücadelede önemli yol almış oluruz. Onun dışında vatandaşlarımızın her bakımdan duyarlı olup çevresindeki insanları uyarması, bu manada farkındalık oluşturması da salgınla mücadelemize katkı sağlayacaktır."

'14 GÜN EVİMİZDE KALMAYA GAYRET EDELİM'

Kolluk kuvvetlerince denetimlerin artırıldığını, vatandaşların bilinçlenmesi için sürekli anons yapıldığını ve sosyal medyadan uyarıcı paylaşımlarda bulunduklarını dile getiren Masatlı, "Gelin, 2 hafta olabildiğince her şeyimizi kısıtlayarak, salgınla mücadeledeki gücümüzü artırarak bunun üstesinden gelelim. Bunu esnaflarımız, öğrencilerimiz, yaşlılarımız için yapalım. Gelin hep beraber mücadele edelim. Birlikte mücadele edersek başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Amasya, 14 gün evimizde kalmaya gayret edelim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Haritadaki rengimizi değiştirelim." diye konuştu.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Amasya

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