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'Çok yüksek riskli' iller arasındaki Osmaniye’den sevindiren haber

23.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan koronavirüs haritasında kırmızı renkle ‘çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de son açıklanan tabloda vaka sayıları düşüşe geçti. ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara Osmaniye’deki vaka artışlarını durdurduklarını hatırlatarak bundan sonraki hedefin vaka sayılarını düşürmek olduğunu söyledi.

'Çok yüksek riskli' iller arasındaki Osmaniye’den sevindiren haber

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan koronavirüs haritasında birçok il vaka sayısında yükselişe geçerken kırmızı renkle ‘çok yüksek riskli’ iller arasında olan Osmaniye’de vaka artışı durduruldu. 6-12 Mart tarihleri arasında 100 binde 198,89 olarak açıklanan vaka sayısı son açıklanan tabloda 198,52 olarak güncellendi. Koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği Osmaniye’de İçişleri Bakanlığı’nca açıklanan ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara vaka artışlarını durdurduklarını hatırlatarak bundan sonraki hedefin vaka sayılarını düşürmek olduğunu söyledi.

"VATANDAŞLARLA VAKA ARTIŞINA 'DUR' DEDİK"

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Dinamik denetim modeline göre en etkin şekilde ilimizin her caddesinde her sokağında, kaymakamlarımız, il müdürlerimiz ve daire amirlerimiz ile birlikte denetimlerimizi her gün gerçekleştiriyoruz. Bu hafta yayınlanan vaka tablosunda görüldüğü üzere, Osmaniyeli hemşerilerimle birlikte vaka artışına “dur” dedik. Hedefimiz bundan sonra vaka sayısını düşürmek, hep birlikte ilimizi çok yüksek riskli iller arasından çıkarmak, ilimizde korona virüsü bitirmek. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Yayılımı nasıl durdurduysak aşağılara çekmek de zor olmayacaktır. Yeter ki kurallara uyalım yeter ki hep birlikte mücadele edelim” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Osmaniye

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