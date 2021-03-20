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Çok yüksek riskli Samsun’da tıp öğrencileri sokağa indi, megafonla halkı uyardı

20.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de nüfusa oranla en çok korona vaka sayısına sahip olan Samsun’da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri sokağa indi. Ellerinde pankart ve megafonla halka seslenen öğrenciler, vatandaşları koronavirüse karşı uyardı.

Çok yüksek riskli Samsun’da tıp öğrencileri sokağa indi, megafonla halkı uyardı

Koronavirüs vakalarının tırmanış gösterdiği Samsun’da 6 günde 6 bin 218 vaka tespit edilmesi vatandaşları tedirgin ediyor. OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ise ellerinde pankartlar ve megafonla şehrin en kalabalık caddelerini dolaşarak insanları koronavirüse karşı uyardı. Özellikle her gün binlerce insanın geçiş güzergâhında bulunan Mecidiye Caddesi’nde tıp öğrencileri, ellerinde "Kırmızıya Savaş Açtık", "Sen Mavi Ol, Biz Denizi Unuturuz", "Ayrı Olmak Bir Olmanın En Güzel Yolu" yazılı dövizlerle Samsun halkını daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.

Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Kaan Can Atalay ise megafonla insanlara seslenerek, "Bize kırmızı hiç yakışmıyor. Önlem al. Sağlıkla kal" dedi.

(İHA)

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