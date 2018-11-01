Çok zayıf veya çok kilolu olmak 'ömrünüzü dört yıl kısaltabilir'

Araştırma sonucunda beden kitle endeksinin trafik kazaları dışında her türlü ölüm sebebiyle ilişkili olduğu bulundu. Buna kanser, kalp-damar ve solunum yoları hastalıkları da dahil.

Çok zayıf kişilerin yaşam beklentileri ise erkeklerde 4,3, kadınlarda ise 4,5 yıl daha az.

Beden kitle endeksi normal aralıkta olan kişilerle kıyaslandığında obez erkek ve kadınların yaşam beklentisi sırasıyla 4,2 ve 3,5 yıl daha kısa.

Doktorlar bir kişinin obez olup olmadığını anlamanın en güvenilir yolunun beden kitle endeksini kullanmak olduğunu düşünüyor.

Yaşam beklentisi en kısa olan gruplar ise beden kitle endeksinin alt ve üst uçlarında yer alan kişiler.

Araştırmacılar, 40 yaşın üzerinde ve beden kitle endeksinin normal aralığının üst sınırına yakın kişilerin ölüm riski en düşük grup olduğunu buldu. Endekste 18,5 ile 25 arası normal aralık olarak tanımlanıyor.

Bu alanda yapılan en büyük araştırmalardan birini gerçekleştiren bilim insanları, İngiltere'de doktorlarda kaydı bulunan 2 milyon kişiyi inceledi.

Saygın bilim dergisi Lancet'te yayınlanan bir araştırma, çok zayıf veya çok kilolu olmanın insan ömrünü dört yıl kısaltabileceğini ortaya çıkardı.

Beden kitle endeksi nasıl hesaplanır?

Boyunuzun metre cinsinden karesini alın. Örneğin 180 cm boyundaki biri için: 1,8 x 1,8 = 3,24

Kilonuzu bulduğunuz sonuca bölün. Örneğin 75/3,24 = 23,1

Çıkan sonuç beden kitle endeksinizi gösteriyor.

Fakat normal beden kitle endeksine sahip olmak tüm hastalıklara yakalanma riskinin düşük olduğu anlamına gelmiyor.

Araştırmayı yürüten ekipten Dr. Krishnan Bhaskaran "Çoğu ölüm nedeni için optimal bir beden kitle endeksi seviyesi olduğunu bulduk. O seviyenin altına veya üstüne geçildiğinde o hastalığa yakalanma riski artıyor" diyor ve ekliyor:

"21'in altındaki beden kitle endekslerinde tüm nedenlerden ölümler artıyor. Fakat bunun, hastalanan kişilerin kilo kaybetmesiyle de ilişkisi olabilir.

"Tüm hastalıklar beden kitle endeksi normal seviyeden uzaklaştıkça artıyor. Bu yüzden 3 kilo vermek veya almak bile bir fark yaratabiliyor. Araştırmanın örneklemi çok büyük olduğu için az miktarda kilonun yarattığı farkı bile tespit edebiliyoruz."

Bazı uzmanlar beden kitle endeksinin bir kişinin sağlığını analiz etmenin doğru bir yolu olup olmadığını sorguluyor.