HABER

Çöken ahırın altında kalan katırı itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 09:37 | Son Güncelleme

Denizli’nin Kale ilçesinde çatısı çöken ahırda enkaz altında kalan katır, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, Kale ilçesi Cevherpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’nin Kale ilçesinde çatısı çöken ahırda enkaz altında kalan katır, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Kale ilçesi Cevherpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Halil Şipal’a ait ahırın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olaya önce Şipal ve çevre sakinleri müdahale etti. Ancak katırın içeride kaldığının anlaşılması üzerine itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaklaşık 20 dakikalık müdahale sonrası hayvanı göçük altından çıkardı.
Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

PARTNER Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için...
Yükümlüler canlı performanslarıyla gönülleri fethettiYükümlüler canlı performanslarıyla gönülleri fethetti
(Özel) Karganın drone merakı(Özel) Karganın drone merakı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deşifre oldular! Göçmenleri şifreli konuşarak kaçırmışlar

Deşifre oldular! Göçmenleri şifreli konuşarak kaçırmışlar

Adana'da iğrenç olay! Kadınlara tacizde bulunurken kameraya yakalandı

Kameraya böyle yakalandı!

Sancaktepe'de soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği! Bir polis hastaneye kaldırıldı

Sancaktepe'de zehirli gaz paniği!

Trabzon'da Yakup Çakmak 47 yıldır başında maganda kurşunuyla yaşıyor

47 yıldır başında taşıyor! "Artık bu acıya katlanamıyorum"

Şırnak'ta 'Kıran-9 Cudi Dağı', Hakkari'de 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-9 ve Kıran-10 başladı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.