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Çöken asfalta esnaf önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 14:04 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde asfalt yolda çökme sonucu oluşan çukurun kazaya yol açmaması için esnaf ilginç bir önlem aldı.

Çöken asfalta esnaf önlemi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde asfalt yolda çökme sonucu oluşan çukurun kazaya yol açmaması için esnaf ilginç bir önlem aldı. Esnaf, çukurun çevresine reklam levhaları koyarak, bant çekti.
Şebboy Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği bölgedeki asfalt yol bu sabah bilinmeyen nedenle çöktü. Asfalt yolda sürücüler için tehlike oluşturabilecek boyutta çukur oluştu. Yoldan geçen araçların çukura girmeleri sonucu meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla çevre esnafı ilginç bir önlem aldı. Bir esnaf, kendi iş yerinin reklam panolarını sürücüleri uyarmak için çukurun etrafına koyarak birbirine bağladı. Bu yöntemle sürücüleri uyaran esnaf, durumu belediyeye bildirdi.

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Çöken asfalta esnaf önlemiÇöken asfalta esnaf önlemiÇöken asfalta esnaf önlemiÇöken asfalta esnaf önlemi

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