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  4. Çöken balkonla birlikte düştü

Çöken balkonla birlikte düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 14:02 | Son Güncelleme

ADANA’da etkili olan sağanağın etkisiyle bir binanın birinci katının balkonu çöktü.

Nuri PİR- Ruşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da etkili olan sağanağın etkisiyle bir binanın birinci katının balkonu çöktü. O sırada balkonda olan ve düşerek hafif yaralanan Hülya Diri (76), "O an çok korktum, ölümle pençeleştim" dedi.
Olay, Seyhan ilçesindeki Sucuzade Mahallesi’nde yer alan 30020 Sokak’taki 2 katlı eski binada meydana geldi. Önceki hafta Pazartesi gününden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle evin, zeminin üstündeki birinci katının balkonu çöktü. Bu sırada balkonda olan ve beton blokla birlikte aşağıya düşen Hülya Diri, hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de vücudunda hafif eziklikler ve burkulmalar olan Diri’ye ilk müdahaleyi yaptı. Hülya Diri, birkaç gündür balkondan gelen sesler nedeniyle çöküntüyü tahmin ettiğini belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Balkonun açık olan kapısını kapatmak için balkona yürüdüm. Kapının önünde sandalye vardı. Onu çekmek için dışarı çıktım, sonra da olanlar oldu, balkon çöktü. Aşağıya düştükten sonra üstüme kalan parçalar da düştü. Elimle komşuma işaret ettim beni kurtarsın diye. O an çok korktum, ölümle pençeleştim."

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