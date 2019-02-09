Çöken Binada 45 Saat Sonra Mucize

İstanbul’un Kartal ilçesinde iki gün önce çöken sekiz katlı binanın enkazından 45 saat sonra 16 yaşında bir gencin sağ olarak çıkarıldığı açıklandı. Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısıysa 14’e yükseldi. 14 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binayla ilgili son bilgileri paylaştı. Soylu açıklamasında 47 saattir çalışmaların tüm birimler tarafından aralıksız devam ettiğini belirterek, “Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik, 14 vatandaşımızı da göçüğün altından sağ olarak çıkarabildik. Son olarak yani 45’inci saatte 16 yaşındaki Mert Aydın göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Vücudunda kırıkları var. Bütün doktorlarımız kendisiyle ilgileniyor. Sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bize bilgi verildi” dedi.

Yaşanan olaydaki sorumlular her kimse cezasız kalmayacağını belirten Soylu ayrıca çöken binanın kolonlarının kesik olduğuna dair iddialara da yanıt verdi. Soylu, "Binada kolonların kesilip kesilmediği soruşturmayla ortaya çıkar" diye konuştu.

