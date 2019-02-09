HABER

Çöken Binada 45 Saat Sonra Mucize

09.02.2019 02:31 | Son Güncelleme

İstanbul’un Kartal ilçesinde iki gün önce çöken sekiz katlı binanın enkazından 45 saat sonra 16 yaşında bir gencin sağ olarak çıkarıldığı açıklandı

Çöken Binada 45 Saat Sonra Mucize

İstanbul’un Kartal ilçesinde iki gün önce çöken sekiz katlı binanın enkazından 45 saat sonra 16 yaşında bir gencin sağ olarak çıkarıldığı açıklandı. Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısıysa 14’e yükseldi. 14 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Bilanço ağırlaşıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binayla ilgili son bilgileri paylaştı. Soylu açıklamasında 47 saattir çalışmaların tüm birimler tarafından aralıksız devam ettiğini belirterek, “Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik, 14 vatandaşımızı da göçüğün altından sağ olarak çıkarabildik. Son olarak yani 45’inci saatte 16 yaşındaki Mert Aydın göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Vücudunda kırıkları var. Bütün doktorlarımız kendisiyle ilgileniyor. Sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bize bilgi verildi” dedi.

Yaşanan olaydaki sorumlular her kimse cezasız kalmayacağını belirten Soylu ayrıca çöken binanın kolonlarının kesik olduğuna dair iddialara da yanıt verdi. Soylu, "Binada kolonların kesilip kesilmediği soruşturmayla ortaya çıkar" diye konuştu.

PARTNER Kira vermekten bıktı, 45 günde ev yaptı Kira vermekten bıktı, 45 günde ev yaptı
Trump Yönetimi Kaşıkçı Raporunu GeciktirebilirTrump Yönetimi Kaşıkçı Raporunu Geciktirebilir
Paris ve Roma Arasındaki Kriz BüyüyorParis ve Roma Arasındaki Kriz Büyüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Fenerbahçe'ye Kayseri freni!

Fenerbahçe'ye Kayseri freni!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Interpol ve Europol'un kırmızı bültenle aradığı Rus terörist Kayseri'de yakalandı

Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

Prenses, cunta liderine rakip oldu!

Prenses, cunta liderine rakip oldu!

Flamengo futbol takımının tesislerinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Ünlü futbol takımının antrenman tesisinde facia!

Terör örgütünde büyük panik: Türkler gelmeden önlem alın!

Terör örgütünde büyük panik: Türkler gelmeden önlem alın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.