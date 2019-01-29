Çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İzmir’in Konak ilçesinde çöken metruk binada bir kişinin bulunduğu şüphesiyle ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Konak ilçesinde saat 15.30 sıralarında metruk bir binada çökme meydana geldi. Binada 3 kişinin kaldığını öğrenen ekipler bir kişiyi kurtararak hastaneye sevk etti. İkinci kişinin olay anında binada olmadığı öğrenilirken, üçüncü kişinin de çöken binada olduğundan şüphelenen ekipler göçük altında insan arayan köpekler vasıtasıyla arama yaptı. Yaklaşık 5 saattir arama kurtarma çalışması yapan arama ve kurtarma ekipleri, binada kaldığından şüphelenilen 60 yaşındaki İbrahim Yardım’a ulaşmaya çalışıyor.

