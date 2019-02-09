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Çöken binada bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 06:27 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA) - KARTAL'da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Çöken binada bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA) - KARTAL'da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz çalışmaları sürerken sabah saat 05.30 sıralarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan kişinin naaşı ambulansa konularak morga götürüldü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Çöken binada bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldıÇöken binada bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldıÇöken binada bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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