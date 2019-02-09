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ÇÖKEN BİNADA HAYATINI KAYBEDEN 9 KİŞİ SON YOLCUĞUNA UĞURLANIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:48 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA  Kartal'da çarşamba günü çöken binada Alemdağ ailesinde hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Kartal'da çarşamba günü çöken binada Alemdağ ailesinde hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor. Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından 9 kişi toprağa verilecek. Cenaze töreni öncesi 9 kişinin tabutu camiye getirildi.

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