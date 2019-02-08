Çöken binada hayatını kaybeden Söğüt çiftinin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı

Çağatay KENARLI-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da çöken binada hayatını kaybeden Nuriye ve Ahmet Söğüt çiftinin cenazeleri yakınları tarafından Yenibosna’da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Çiftin cenazeleri Kartal Cevizlik Mahallesi’nde bulunan Zeytinlik Ulu Camiye götürüldü. Nuriye ve Ahmet Sögüt çifti için camide ikindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.
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