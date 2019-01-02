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Çöken binadan mucize kurtuluş

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2019 07:38 | Son Güncelleme

Rusya'da doğalgaz patlaması sonucu yıkılan binada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Enkazdan 11 aylık bir bebek kurtarıldı. 36 kişiyse hala kayıp.

Mucizenin adresi rusya'nın Magni-Togorsk kenti. 35 saat sonra enkazdan kurtarıldı. 11 aylık bebek eksi 17 derece soğukta hayata tutunmayı başardı.

Çöken binadan 11 aylık bebek kurtarıldı

Patlamanın ardından çöken binanın enkazından 11 aylık bir erkek bebek kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı. Doktorlar hayatı tehlikesi olmadığını söylüyor.
Ağlama sesinden yeri tespit edilen bebeğin bataniyeye sarılı olduğu için soğuktan etkilenmediği tahmin ediliyor.
Mahsur kalanlar için enkazda özel ekipmanlarla sıcak hava akımı sağlandığı da belirtiliyor.
Enkazda kalan onlarca kişiye ulaşmak için zamana karşı yarış var. Ancak saatler ilerledikçe umutlar tükeniyor.
10 katlı bina, pazartesi günü sabaha karşı meydana gelen patlamanın ardından çökmüştü.
Patlamaya doğalgaz sızıntısının yol açtığı tahmin ediliyor.
Olay sırasında binada en az 50 kişinin olduğu belirtiliyor. (ntv)
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Doğalgaz Patlaması

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